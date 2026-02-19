Carlos Palacios podría ser operado y seguiría un mes afuera en Boca
El futbolista arrastra una sinovitis en la rodilla derecha y el Xeneize evalúa operarlo. El chileno aún no debutó en 2026 y estaría entre 30 y 45 días sin jugar.
Mientras termina de ultimar detalles para cerrar la llegada de Adam Bareiro desde Fortaleza en este mercado de pases, Boca vuelve a encender las alarmas por las lesiones. La evolución de Carlos Palacios no fue la esperada y el cuerpo médico evalúa seriamente una intervención quirúrgica para realizar una limpieza en la zona afectada.
El exfutbolista de Colo Colo arrastra la molestia desde el cierre de 2025 y no pudo realizar la pretemporada con normalidad. La sinovitis en la rodilla derecha lo dejó al margen de los trabajos a la par del grupo y todavía no sumó minutos oficiales en lo que va del año.
Sinovitis y posible cirugía en Boca para Carlos Palacios
La decisión final aún no está tomada, pero si en los próximos entrenamientos no muestra una mejora significativa, la opción del quirófano ganará terreno. En ese caso, la recuperación del jugador no debería extenderse más allá de los 30 a 45 días, según estiman puertas adentro. De concretarse, sería la tercera operación consecutiva en el plantel por dolencias que se arrastraban desde 2025. Rodrigo Battaglia fue intervenido por un problema en el tendón de Aquiles y Milton Giménez, en los últimos días, por una pubalgia persistente.
Palacios había terminado el último Torneo Clausura como titular y con algunos destellos de su mejor versión, aunque sin consolidarse plenamente dentro del equipo. Ahora, su posible cirugía obligaría al cuerpo técnico a seguir rearmando el ataque en un contexto de varias bajas sensibles que preocupan mucho puertas adentro.
A la espera de una resolución médica, Claudio Úbeda busca alternativas ofensivas. Ángel Romero y Adam Bareiro se sumaron como refuerzos y, para el duelo del viernes ante Racing, el ex-San Lorenzo acompañaría a Miguel Merentiel, mientras que Gonzalo Gelini podría ocupar el otro sector del frente de ataque.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario