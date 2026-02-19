Carlos Palacios podría ser operado y seguiría un mes afuera en Boca

Sinovitis y posible cirugía en Boca para Carlos Palacios

La decisión final aún no está tomada, pero si en los próximos entrenamientos no muestra una mejora significativa, la opción del quirófano ganará terreno. En ese caso, la recuperación del jugador no debería extenderse más allá de los 30 a 45 días, según estiman puertas adentro. De concretarse, sería la tercera operación consecutiva en el plantel por dolencias que se arrastraban desde 2025. Rodrigo Battaglia fue intervenido por un problema en el tendón de Aquiles y Milton Giménez, en los últimos días, por una pubalgia persistente.