Carlos Palacios, a un paso de Boca, despertó la bronca en Chile por abandonar la Selección

El conjunto chileno, luego de haber quedado afuera de la Copa Libertadores ante River, únicamente aspira a quedarse con la competición local, en la que se encuentra escolta, a cuatro puntos de la Universidad de Chile y con dos partidos menos.

Asimismo, ambos compromisos se llevarán a cabo en medio de la corriente fecha FIFA, donde “El Cacique” deberá enfrentar este domingo a Huachipato y el próximo miércoles 16 de octubre a Unión La Calera, mientras que Chile visitará el país colombiano el martes 15.

El nombre de Carlos Palacios viene sonando fuerte en la Argentina porque más de uno lo señala como el primer refuerzo de Boca en la era de Fernando Gago. Sin embargo, desde Chile comenzaron a mencionarlo por un motivo mucho más polémico: lo acusan de abandonar a su Selección.

Qué dijo Ricardo Gareca sobre Carlos Palacios

Luego de los dichos del jugador, el entrenador argentino no dudó en opinar: "Lo cité sin tener conocimiento de esta declaración. No llegó a oídos míos. Hay que preguntarle a Carlos (Palacios). No existe nada más importante que la selección".

El volante que interesa en Boca únicamente disputó 15 minutos en la agónica derrota ante Brasil por 2-1 del pasado jueves en Santiago. A su vez, luego de que se diera a conocer que no habría una postergación del duelo entre Colo Colo y Unión La Calera, se retiró de la concentración chilena por “problemas personales”.

Así lo anunció la Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh): “El seleccionado nacional Carlos Palacios ha sido liberado de la convocatoria debido a que el jugador informó tener problemas personales”.

El diario La Tercera aseguró que “el hecho de que el centrocampista no se perfilaba como titular para el encuentro ante los colombianos, también fue determinante en la decisión de abandonar la convocatoria”. En tanto, el mismo medio publicó: "La noticia cayó pésimo en Pinto Durán, pues más allá de que el jugador se juntó con el cuerpo técnico para comunicarle su decisión, sus explicaciones generan muchas dudas, pues no ahondó en detalles sobre sus motivos, y antes había manifestado la idea de no acudir a la Roja para jugar la recta final del torneo con los albos. Asimismo, el Tigre siempre ha manifestado que la Selección es lo primero".