Carlos Quintana, nuevo refuerzo de Riestra, apuntó contra Almirón tras su salida de Central: "Me fue dañando"
El histórico defensor del Canalla reveló que es fue por el entrenador y ya fue presentado por el Malevo, con un contrato por 18 meses.
El mercado de pases del fútbol argentino sumó un movimiento tan sorpresivo como ruidoso. Carlos Quintana anunció su salida de Rosario Central tras consumarse la eliminación del equipo en la Copa Argentina al perder 3-0 frente a Estudiantes. Inmediatamente después de sellar su desvinculación, el experimentado defensor liquidó públicamente al director técnico Jorge Almirón y, en cuestión de horas, fue presentado de manera oficial como la flamante incorporación de Deportivo Riestra.
Quintana pasó de ser un titular indiscutido y uno de los máximos referentes del vestuario de Arroyito a quedar marginado y casi no sumar minutos en el último tiempo bajo la conducción del actual cuerpo técnico.
En una entrevista exclusiva con Cadena3, el zaguero central rompió el silencio y no dudó en señalar al responsable de su partida: “Más que nada me voy por el técnico“. Para profundizar en su malestar, el defensor aclaró cómo se dio el desgaste en el día a día: “No tuvimos ninguna discusión ni pelea fue lo que pasó futbolísticamente no me sentí cómodo, me fue dañando y me sentí menos valorizado“. Con este panorama, el futbolista optó por rescindir su vínculo con la institución rosarina.
Atento a la situación en Arroyito, el Malevo se movió con rapidez para aprovechar la oportunidad y quedarse con un jugador de experiencia para la segunda parte del año. El defensor llegó con el pase en su poder tras quedar libre de Rosario Central y firmó un vínculo por 18 meses, con vigencia hasta diciembre de 2027.
Al llegar libre, Riestra no debió desembolsar dinero por la transferencia y solo tendrá que hacerse cargo del salario del jugador durante el año y medio de contrato. El defensor se sumará a las prácticas en los próximos días para iniciar la pretemporada junto a sus nuevos compañeros.
Los números de Carlos Quintana en su ciclo con Rosario Central
El marcador central cierra una etapa muy destacada en Rosario Central, donde dejó una huella importante en las últimas temporadas:
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Partidos oficiales: Disputó un total de 113 encuentros.
Aporte ofensivo: Marcó 7 goles y entregó 4 asistencias.
Disciplina: Recibió 24 tarjetas amarillas y sufrió una sola expulsión.
Palmarés: Se consagró campeón de dos títulos locales con el club: la Copa de la Liga 2023 y la Tabla Anual 2025.
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