Carlos Quintana, nuevo refuerzo de Riestra, apuntó contra Almirón tras su salida de Central: "Me fue dañando"

En una entrevista exclusiva con Cadena3, el zaguero central rompió el silencio y no dudó en señalar al responsable de su partida: “Más que nada me voy por el técnico“. Para profundizar en su malestar, el defensor aclaró cómo se dio el desgaste en el día a día: “No tuvimos ninguna discusión ni pelea fue lo que pasó futbolísticamente no me sentí cómodo, me fue dañando y me sentí menos valorizado“. Con este panorama, el futbolista optó por rescindir su vínculo con la institución rosarina.