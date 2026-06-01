Sebastián Beccacece definió los 26 de Ecuador para el Mundial 2026: Kendry Páez, adentro
El entrenador argentino confirmó la nómina definitiva de la Tri para la Copa del Mundo. Entre los convocados aparece la joya del Chelsea que está a préstamo en River.
La Selección de Ecuador ya tiene todo listo para afrontar el Mundial 2026. El entrenador Sebastián Beccacece presentó la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán al país en la máxima competencia internacional y una de las decisiones que más repercusión generó fue la inclusión de Kendry Páez, quien atraviesa un presente irregular en River pero igualmente recibió el respaldo del cuerpo técnico.
La nómina mantiene la base del equipo que logró una sólida clasificación en las Eliminatorias Sudamericanas y combina juventud con varios futbolistas que actualmente se destacan en las principales ligas del mundo. Entre ellos sobresalen tres nombres considerados fundamentales para las aspiraciones ecuatorianas: Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Willian Pacho, pilares de una generación que ilusiona a los hinchas con realizar una destacada actuación en la Copa del Mundo.
Uno de los focos principales estuvo puesto en la situación de Kendry Páez. El joven mediocampista de 19 años no logró consolidarse plenamente en el Millonario y su futuro continúa siendo tema de análisis dentro del club argentino. Incluso existen versiones que indican que el Millonario podría evaluar la interrupción de su préstamo pese a que el futbolista alcanzó el porcentaje de participación que habilitaba una extensión automática del vínculo.
Sin embargo, Beccacece optó por sostenerlo dentro de la convocatoria y considera que puede aportar talento y creatividad en un torneo de máxima exigencia. Además de la presencia del jugador riverplatense, el fútbol argentino tendrá otros representantes dentro del seleccionado ecuatoriano. Uno de ellos es Hernán Galíndez, referente y capitán de Huracán, quien volverá a ser una de las voces de experiencia dentro del vestuario de la Tri.
La otra sorpresa importante de la convocatoria fue la inclusión de Jordy Caicedo. El atacante atraviesa un gran momento en Huracán y sus ocho goles en 17 partidos terminaron convenciendo al entrenador para otorgarle un lugar entre los elegidos. Su presente goleador le permitió ganarse una oportunidad que semanas atrás parecía menos probable.
Ecuador integrará el Grupo E del Mundial y comenzará su participación el 14 de junio frente a Costa de Marfil en Philadelphia. Luego enfrentará a Curazao el 20 de junio en Kansas y cerrará la fase de grupos el 25 de junio ante Alemania en Nueva Jersey.
La expectativa en torno al equipo ecuatoriano es elevada. Después de una clasificación que mostró regularidad y solidez, la Tri llega al Mundial con un plantel competitivo, liderado por figuras que atraviesan un gran presente internacional y respaldado por una generación joven que busca consolidarse en la élite. Con Beccacece al mando y nombres de peso en todas las líneas, Ecuador intentará convertirse en una de las revelaciones del torneo y avanzar a las instancias decisivas de la competencia.
La lista completa del Ecuador de Beccacece para el Mundial 2026
Arqueros
- Hernán Galíndez (Huracán)
- Gonzalo Valle (Liga de Quito)
- Moisés Ramírez (AE Kifisia)
Defensores
- Willian Pacho (Paris Saint-Germain)
- Piero Hincapié (Arsenal)
- Joel Ordóñez (Brujas)
- Félix Torres (SC Internacional)
- Pervis Estupiñán (AC Milan)
- Yaimar Medina (K. R. C. Genk)
- Ángelo Preciado (Atlético Mineiro)
- Jackson Porozo (Tijuana)
Mediocampistas
- Moisés Caicedo (Chelsea)
- Jordy Alcívar (Independiente del Valle)
- Denill Castillo (Midtjylland)
- John Yeboah (Venezia)
- Alan Franco (Atlético Mineiro)
- Pedro Vite (Universidad Nacional)
- Kendry Páez (River Plate)
Delanteros
- Nilson Angulo (Sunderland)
- Gonzalo Plata (Flamengo)
- Enner Valencia (Pachuca)
- Jordy Caicedo (Huracán)
- Kevin Rodríguez (Royale Union Saint-Gilloise)
- Jeremy Arévalo (Stuttgart)
- Alan Minda (Atlético Mineiro)
- Anthony Valencia (Royal Antwerp)
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