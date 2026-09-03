Atento Boca: la decisión con Leandro Paredes de cara al duelo con Gimnasia de Mendoza
El capitán pidió la variante sobre la hora en el cruce de Copa Argentina ante Vélez. Tras confirmarse su molestia muscular, el cuerpo técnico tomó una decisión.
El agónico e infartante triunfo por penales ante Vélez Sarsfield por la Copa Argentina dejó secuelas físicas en el plantel de Boca. La imagen que encendió todas las alarmas en el Estadio Mario Alberto Kempes se produjo a escasos minutos del pitazo final, cuando Leandro Paredes sintió una molestia, pidió el cambio de inmediato y se perdió la definición desde los doce pasos. Pese a la preocupación inicial de los hinchas, el cuerpo técnico transmitió tranquilidad y ya definió los pasos a seguir con el volante.
Tras el regreso a las prácticas, los estudios y la evaluación de los médicos confirmaron que el referente padeció una contractura en el isquiotibial derecho. Para evitar una lesión de mayor gravedad, la dirigencia y el cuerpo técnico comandado por Rodolfo Arruabarrena acordaron que el mediocampista no viajará a Mendoza para enfrentar a Gimnasia de esa provincia este sábado a las 16:30 en el estadio Víctor Legrotaglie, por la octava fecha del Torneo Clausura.
La decisión tiene como objetivo prioritario preservar la condición física de Paredes pensando en el verdadero plato fuerte del semestre. El volante descansará este fin de semana para estar al 100% el próximo martes a las 21:30 en La Bombonera, cuando el Xeneize reciba a San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ante la ausencia del capitán en tierras cuyanas, Camilo Rey Domenech se perfila para ser su reemplazante en la mitad de la cancha.
La lesión de Leandro Paredes, la decisión del Vasco Arruabarrena y el calendario de Boca
En la conferencia de prensa posterior a la clasificación en Córdoba, el Vasco Arruabarrena le bajó los decibeles a la situación y valoró la madurez de su dirigido para frenar a tiempo: "Tuvo un aviso. Es inteligente. Hizo señas y salió afuera, pero nada grave. Tuvo mucho despliegue y acumula muchísimos partidos en la espalda".
Con el pase a cuartos de la Copa Argentina en el bolsillo, Boca afrontará una agenda sumamente apretada e intensa. Luego de visitar a Gimnasia de Mendoza, el conjunto de la Ribera se enfocará de lleno en la llave internacional frente al conjunto paulista. Entre el compromiso de ida en Buenos Aires y el choque de vuelta de la semana siguiente en territorio brasileño, los dirigidos por el DT xeneize tendrán un cruce intermedio como locales frente a Central Córdoba por el certamen doméstico.
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