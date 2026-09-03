Atento Boca: la decisión con Leandro Paredes de cara al duelo con Gimnasia de Mendoza

La decisión tiene como objetivo prioritario preservar la condición física de Paredes pensando en el verdadero plato fuerte del semestre. El volante descansará este fin de semana para estar al 100% el próximo martes a las 21:30 en La Bombonera, cuando el Xeneize reciba a San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ante la ausencia del capitán en tierras cuyanas, Camilo Rey Domenech se perfila para ser su reemplazante en la mitad de la cancha.