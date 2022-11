Carlos Tevez se va de Rosario Central: "Doy un paso al costado"

“Como dije desde los primeros días, yo acá no vengo a hacer política. No es un juego justo, porque yo no soy de la casa. Soy director técnico y quería hacer lo mejor para Central. No iba a permitir que se me meta en un juego que no es normal, ni parejo. Yo vengo a hacerle el bien a Central”, agregó el exjugador de Boca.

"DOY UN PASO AL COSTADO"



Así anunció Carlos Tevez su inesperada salida de Rosario Central.

El paso de Tevez por Rosario Central

Carlitos solo dirigió cinco meses al Canalla: fueron 24 partidos en donde cosechó seis triunfos, 11 empates y siete derrotas. El equipo terminó en la vigésima posición de la tabla de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y también quedó bastante lejos de clasificarse a una copa internacional.

Este miércoles, la institución rosarina anunció la venta de Facundo Buonanotte a Brighton & Hove Albion de Inglaterra, la joya de 17 años, en una suma cercana a los 11,5 millones de dólares.

El andar del jugador del pueblo como entrenador de Rosario Central estuvo marcado por darle rodaje a muchos juveniles. Entre los nombres destacados, potenció a jugadores como Lautaro Blanco, Gino Infantino y Alejo Véliz, entre otros.

Las declaraciones de Carlos Tevez por su salida de Central

TEVEZ

- "Quiero darles las gracias a la gente por bancarme estos cuatro meses y medio casi cinco, fue una relación muy buena, agradecerles a mi cuerpo técnico, a la gente que trabaja en el club, a los jugadores".

- "No fueron meses normales para un club, pensando siempre en Central, lo más importante siempre es el escudo. Doy un paso al costado pensando en el club, no es conveniente para nadie que yo siga porque la nueva dirigencia o si se queda esta tienen que tomar decisiones y no quiero ser un obstáculo para nadie. Lo más sensato es que pueda dar un paso al costado para que cada uno pueda hacer lo que quiera".

- "No vine a hacer política y cuando se puso mi nombre en la política es algo que no me gustó. Por algo no estuve en Boca, por la política. Soy director técnico y quise hacer lo mejor para Central, nunca iba a permitir que se me meta en la política, vengo a hacerle bien a Central, no a hacerle mal o ser una complicación".

- "Primero está el escudo de Central y no mi nombre, lo dije desde el primer momento que llegué".

- "Yo trabajo serio y lo más normal es dejar a la gente que trabaje con el mercado de pases nuevo y no ser un obstáculo. No puedo armar un equipo en tan poco tiempo".

- "Las elecciones tenían que ser cuando tenían que ser, el domingo pasado, no se tenían que haber pasado para diciembre y es algo que nos agarra a todos en el medio y como dije, no sabés con quién hablar. Si la tiran para el año que viene pasamos cuatro o cinco meses con la gente enojada sin poder votar, mal predispuesta, yendo a la cancha a putear. Eso lo tranquilizamos con altos y bajos en estos cuatro meses, pero no es normal. No le veo futuro".

- "No me molestó lo que dijo Belloso, lo entiendo porque no le contesté el mensaje pero tengo códigos. Si me trae Carloni, no me puedo juntar con él, los códigos son los códigos, me extraña de él que no los tenga y que lo diga. Más me molestó que mandó el mensaje y a la hora ustedes (la prensa) se enteraron que me mandó el mensaje, eso no es serio".

- "Se trabajó, di una lista de jugadores, también jugadores que no iba a tener en cuenta, pero lo más sensato y lo mejor que podía hacer era dar un paso al costado, que la gente pueda a votar en paz por el bien de Central pero que no se hable de Carlos Tevez.

- "Que le hablen a la gente de Central por un proyecto y no que sea Tevez un problema. No vine a hacer política, vine a trabajar serio, siempre fui con la verdad. Si viene alguien que pueda traer su técnico y si esta dirigencia se queda, la va a elegir la gente de Central. El club no está bien, querés cambiar cosas que no podés cambiar, se hace muy difícil trabajar en ese ambiente".

- "Potenciamos a muchos jóvenes, se vendió a Facundo (Buonanotte) y hay muchos jugadores que se potenciaron y eso nos hace feliz como entrenadores. Me duele irme porque el proyecto mío es algo que siempre voy a valorar pero es muy difícil así hacer algo serio".

- "La gente del club lloraba cuando nos despedíamos, veían en mí algo serio, me duele en el alma porque pasamos cuatro o cinco meses duros pero lo disfrutamos y mucha gente se respaldaba en mí. Siempre voy a estar agradecido a la gente de Central porque me dio la primera oportunidad para ser DT. Les agradezco el respeto que me tienen, no es el mismo Tevez que llegó que el que se va".