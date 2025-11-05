Un jugador de Deportivo Madryn apuntó contra Caruso Lombardi: "Un gordo boludo que..."
El defensor Facundo Giacopuzzi criticó duramente a Ricardo Caruso Lombardi y defendió a su equipo tras las acusaciones de ayudas arbitrales.
Tras el 1-0 de Deportivo Madryn sobre Gimnasia de Jujuy, que significó el pase del Aurinegro a semifinales del Reducido por el ascenso a Primera, Facundo Giacopuzzi habló sin filtro y disparó contra Ricardo Caruso Lombardi, quien había cuestionado al club por presuntas ayudas arbitrales.
“Hay un gordo boludo que se pone los domingos al mediodía a decir pelotudeces”, lanzó el defensor en diálogo con Jornada. “Se hablaron muchas boludeces, a este grupo lo golpearon mucho. Me encantaría que todos los pelotudos que hablan vengan a ver cómo entrenamos. Creo que somos el equipo que más se merece el ascenso”, añadió.
El exentrenador Caruso Lombardi, actualmente panelista de televisión, fue uno de los que más criticó a Madryn luego de que la AFA le otorgara el triunfo 3-0 en el partido de ida ante Gimnasia (J), tras la suspensión del encuentro por las amenazas que recibió el árbitro Lucas Comesaña cuando el Lobo ganaba 1-0.
Giacopuzzi reconoció que las versiones sobre supuestos arreglos afectaron al grupo, pero destacó la entrega del plantel: “Nos tocaron el orgullo. Nos rompimos el orto todo el año. Se nos escapó el campeonato por un minuto, pero este grupo merece el ascenso”.
El defensor también se refirió a la próxima serie frente a Deportivo Morón, por las semifinales: “Vamos a ir a hacer un buen papel en Morón, a buscar el triunfo para después definirlo acá. Soñamos con tener un mes más de entrenamientos y partidos para jugar la final de local y que se consagre todo bien”.
La tensión creció cuando el técnico de Deportivo Morón, Walter Otta, respaldó los dichos de Caruso Lombardi en la antesala del cruce. “Lo de Deportivo Madryn habla por sí solo. No es algo que pensemos nosotros, está instalado porque pasaron cosas. No voy a negar lo que es evidente”, expresó el DT en El Ascenso x3.
Frente a esas declaraciones, Giacopuzzi respondió tajante: “Dudas habrá siempre, pero el sistema se maneja así. Van a seguir rompiendo los huevos, opacando la buena campaña o los dos buenos años de Madryn”. Y cerró con una frase que dejó clara la postura del plantel: “Nos propusimos callarle la boca a todos los boludos que hablan de atrás”.
