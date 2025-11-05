Un jugador de Deportivo Madryn apuntó contra Caruso Lombardi: "Un gordo boludo que..."

La tensión creció cuando el técnico de Deportivo Morón, Walter Otta, respaldó los dichos de Caruso Lombardi en la antesala del cruce. “Lo de Deportivo Madryn habla por sí solo. No es algo que pensemos nosotros, está instalado porque pasaron cosas. No voy a negar lo que es evidente”, expresó el DT en El Ascenso x3.

Frente a esas declaraciones, Giacopuzzi respondió tajante: “Dudas habrá siempre, pero el sistema se maneja así. Van a seguir rompiendo los huevos, opacando la buena campaña o los dos buenos años de Madryn”. Y cerró con una frase que dejó clara la postura del plantel: “Nos propusimos callarle la boca a todos los boludos que hablan de atrás”.