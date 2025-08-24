Casi a las piñas: Argentina perdió con República Dominicana en un final caliente por la AmeriCup
La Selección cayó en suplementario 84-83 ante República Dominicana en un partido de altísima tensión. Gonzalo Corbalán, con 20 puntos, volvió a ser el máximo anotador albiceleste.
En un partido cargado de emociones y tensión hasta el último segundo, la Selección Argentina de básquet perdió por 84-83 ante República Dominicana en tiempo suplementario, por la segunda fecha de la AmeriCup 2025.
El desarrollo fue parejo durante los 45 minutos. Argentina arrancó mejor, con un juego intenso en ambos aros y con Francisco Cáffaro como figura en la pintura —con varias volcadas— para cerrar el primer cuarto arriba 19-13. Sin embargo, el equipo centroamericano reaccionó con un parcial 10-2 y acortó la distancia, llegando al descanso largo 36-33.
En el complemento, el equipo dirigido por Pablo Prigioni se sostuvo gracias a las manos confiables de Gonzalo Corbalán —máximo goleador argentino con 20 puntos y 7 asistencias— y Nicolás Brussino, aunque el dominio en los rebotes ofensivos de Dominicana complicó el panorama. Argentina llegó al último cuarto arriba 54-52, pero un triple de Nuñez y las apariciones de Jones y Feliz igualaron la historia.
El cierre del tiempo regular fue dramático, con un triple clave de José Vildoza (16 puntos y 10 asistencias) y la chance final para sentenciar el juego, pero el base no pudo lanzar antes de la chicharra y el duelo se fue al suplementario. En los cinco minutos extra, la paridad se mantuvo hasta el cierre. Dominicana tomó ventaja mínima y el triple final de Vildoza pegó en el soporte. El último intento de Juani Marcos tampoco tuvo destino de red y la victoria quedó en manos del conjunto caribeño, con David Jones como goleador con 20 puntos.
Tras el final, se vivieron momentos de tensión y empujones entre jugadores, en el marco de un encuentro caliente y muy disputado. Argentina ahora tendrá que buscar la clasificación en el próximo partido, cuando enfrente a Colombia en la tercera fecha del torneo.
