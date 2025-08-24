Casi a las piñas: Argentina perdió con República Dominicana en un final caliente por la AmeriCup

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/altamirano45/status/1959747231529247220&partner=&hide_thread=false Así fue el escándalo del final. pic.twitter.com/DnTAwIjOkN — Carlos Altamirano (@altamirano45) August 24, 2025

El cierre del tiempo regular fue dramático, con un triple clave de José Vildoza (16 puntos y 10 asistencias) y la chance final para sentenciar el juego, pero el base no pudo lanzar antes de la chicharra y el duelo se fue al suplementario. En los cinco minutos extra, la paridad se mantuvo hasta el cierre. Dominicana tomó ventaja mínima y el triple final de Vildoza pegó en el soporte. El último intento de Juani Marcos tampoco tuvo destino de red y la victoria quedó en manos del conjunto caribeño, con David Jones como goleador con 20 puntos.