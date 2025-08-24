Franco Mastantuono, titular en Real Madrid ante Real Oviedo

El futbolista de 18 años, surgido en River, ya había tenido su debut oficial con el conjunto Merengue el fin de semana pasado, cuando ingresó en el segundo tiempo del triunfo ante Osasuna, mostrando un gran nivel que le valió el voto de confianza del entrenador Xabi Alonso. Además, el futbolista se integró de la mejor manera en los entrenamientos y poco a poco se gue ganando un lugar dentro de la consideración.