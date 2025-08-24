Franco Mastantuono, titular en Real Madrid ante Real Oviedo
El juvenil argentino, de apenas 18 años, tiene su estreno desde el arranque en el equipo de Xabi Alonso, que busca su segundo triunfo en la Liga de España.
Franco Mastantuono sigue quemando etapas a gran velocidad en Europa. Este domingo, el juvenil argentino tiene su primer partido como titular en el Real Madrid, que visita al Real Oviedo por la segunda fecha de la Liga de España.
El encuentro, que genera muchas expectativas dentro de los hinchas del Merengue, se juega desde las 16:30 con televisación de ESPN.
El futbolista de 18 años, surgido en River, ya había tenido su debut oficial con el conjunto Merengue el fin de semana pasado, cuando ingresó en el segundo tiempo del triunfo ante Osasuna, mostrando un gran nivel que le valió el voto de confianza del entrenador Xabi Alonso. Además, el futbolista se integró de la mejor manera en los entrenamientos y poco a poco se gue ganando un lugar dentro de la consideración.
Franco Mastantuono, titular en Real Madrid ante Real Oviedo
El mediocampista, que se sumó al Real Madrid en el último mercado de pases, se perfila para compartir el mediocampo junto a figuras consagradas, en un contexto donde el club blanco apunta a seguir sumando minutos de rodaje a uno de los talentos más prometedores del fútbol argentino y que sueña con pisar fuerte en el viejo continente para asentarse de una vez por todas en la Selección Argentina dónde Lionel Scaloni ya le dio minutos y convocatoria.
Mastantuono, que llegó a España en medio de una gran expectativa por todo lo que supo demostrar en el fútbol argentino y en un equipo tan grande cómo River, buscará ahora consolidarse en la consideración del técnico y sumar rodaje en una temporada que será clave para su adaptación al fútbol europeo.
La formación de Real Madrid ante Real Oviedo por la Liga de España
Courtois; Dani Carvajal, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Franco Mastantuono, Mbappé, Rodrygo. DT: Xabi Alonso.
