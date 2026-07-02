El gesto entre Deschamps y Cherki que encendió las alarmas en Francia tras la clasificación en el Mundial 2026
Un video del festejo luego del triunfo ante Suecia generó rumores sobre una posible tensión entre el entrenador y el delantero.
Francia sigue firme en el Mundial 2026 y ya aseguró su lugar en los octavos de final, pero una situación ocurrida después de la victoria ante Suecia desvió la atención de lo futbolístico. En las últimas horas, un video que circuló en redes sociales mostró un particular momento entre Didier Deschamps y Rayan Cherki durante los festejos por la clasificación.
Las imágenes muestran al entrenador francés acercándose a saludar uno por uno a sus futbolistas tras el partido. Sin embargo, cuando llegó el turno del atacante, la escena tomó un tono diferente y rápidamente generó comentarios entre los hinchas.
En el registro se puede ver cómo Cherki parece evitar el contacto en distintos momentos: primero desvía la mirada hacia otro sector del campo, luego cambia su recorrido y, tras un saludo breve con Deschamps, vuelve a alejarse cuando el técnico intenta continuar la conversación.
La situación deportiva que alimenta los rumores
La repercusión del video también está relacionada con el presente del delantero del Manchester City dentro del equipo. Hasta ahora, Cherki no pudo quedarse con un lugar en el once titular debido al gran nivel mostrado por Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé, quienes se transformaron en las principales opciones ofensivas del conjunto galo.
El atacante disputó todos los partidos del torneo, pero siempre ingresó desde el banco de suplentes. Ante Suecia tuvo sus primeros minutos recién a los 81, mientras que en el Mundial acumula apenas 55 minutos de juego y nunca entró antes de los 65.
Pese a las interpretaciones que surgieron a partir del video, no hubo ningún comunicado ni declaración que confirme una pelea o conflicto entre el futbolista y el entrenador. En Francia intentan dejar atrás la polémica y concentrarse en el próximo desafío: el duelo de octavos de final ante Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro.
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