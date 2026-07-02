El gesto entre Deschamps y Cherki que encendió las alarmas en Francia tras la clasificación en el Mundial 2026

Francia sigue firme en el Mundial 2026 y ya aseguró su lugar en los octavos de final, pero una situación ocurrida después de la victoria ante Suecia desvió la atención de lo futbolístico. En las últimas horas, un video que circuló en redes sociales mostró un particular momento entre Didier Deschamps y Rayan Cherki durante los festejos por la clasificación.