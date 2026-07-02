River no logra destrabar la llegada de Ángel Correa: la nueva respuesta de Tigres

La salida del atacante, sin embargo, no resulta sencilla. Correa se convirtió rápidamente en uno de los referentes del conjunto mexicano desde su llegada a mediados del año pasado. Tigres invirtió seis millones de dólares para incorporarlo y lo blindó con un contrato vigente hasta 2030.

Además, el rendimiento del argentino terminó justificando ampliamente esa apuesta: durante la última temporada disputó 50 partidos oficiales y participó directamente en 32 goles del equipo gracias a sus 18 tantos y 14 asistencias, números que explican por qué la dirigencia no tiene intención de negociar por debajo de lo que considera su verdadero valor.