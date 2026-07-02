River no logra destrabar la llegada de Ángel Correa: la nueva respuesta de Tigres
El club de Núñez continúa trabajando para incorporar al delantero, aunque la dirigencia mexicana rechazó una nueva propuesta económica y mantiene su postura.
River continúa buscando reforzar su plantel durante la pretemporada que realiza en Alicante y uno de los principales objetivos del mercado sigue siendo Ángel Correa. El campeón del mundo aparece como una prioridad para potenciar el ataque del equipo y, en ese contexto, la dirigencia realizó un nuevo intento formal para acercarse a Tigres de México.
Sin embargo, la propuesta presentada en las últimas horas tampoco alcanzó las expectativas del club mexicano, que volvió a responder negativamente y ratificó la postura que mantiene desde el comienzo de las negociaciones. La institución de Monterrey considera que solo aceptará desprenderse de una de sus principales figuras si recibe una cifra cercana al valor fijado en la cláusula de rescisión.
Ese monto asciende a 18 millones de dólares, aunque internamente tampoco verían con malos ojos una operación cercana a los 15 millones. Del otro lado, el Millonario pretende cerrar el acuerdo por una suma considerablemente inferior, motivo por el cual todavía existe una importante diferencia económica entre ambas partes.
Tigres volvió a decirle que no a la oferta de River por Ángel Correa
Pese a este nuevo revés, en Núñez no dan por terminadas las conversaciones. La dirigencia entiende que todavía queda margen para seguir negociando y buscar fórmulas que permitan acercar posiciones durante los próximos días. El objetivo sigue siendo convencer a Tigres de aceptar una transferencia que resulte beneficiosa para todas las partes, especialmente teniendo en cuenta el interés que también manifiesta el propio futbolista por regresar al fútbol argentino después de una extensa trayectoria en Europa y México.
Mientras las conversaciones entre clubes continúan, el club ya avanzó en otro aspecto importante de la operación. La institución alcanzó un acuerdo verbal con Correa respecto a las condiciones personales de un eventual contrato. Está dispuesto a igualar el salario que actualmente percibe el delantero y ofrecerle un vínculo de largo plazo. Ese entendimiento facilita las negociaciones, aunque el visto bueno definitivo sigue dependiendo exclusivamente de que ambos clubes logren cerrar la transferencia.
La salida del atacante, sin embargo, no resulta sencilla. Correa se convirtió rápidamente en uno de los referentes del conjunto mexicano desde su llegada a mediados del año pasado. Tigres invirtió seis millones de dólares para incorporarlo y lo blindó con un contrato vigente hasta 2030.
Además, el rendimiento del argentino terminó justificando ampliamente esa apuesta: durante la última temporada disputó 50 partidos oficiales y participó directamente en 32 goles del equipo gracias a sus 18 tantos y 14 asistencias, números que explican por qué la dirigencia no tiene intención de negociar por debajo de lo que considera su verdadero valor.
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