Cavani recordó la jugada que pudo cambiar su historia en Boca: el errado ante Alianza Lima

Su participación en otras competencias también fue escasa: tuvo presencia en la derrota ante Atlético Tucumán por Copa Argentina y apenas ingresó algunos minutos en el empate histórico frente a Auckland City en el Mundial de Clubes. Más allá del aspecto deportivo, el uruguayo también se refirió a su relación con el entorno y las críticas que circulan en redes sociales.

Con una mirada más madura, sostuvo que el paso del tiempo le permitió relativizar ese ruido externo. “Uno empieza a crecer y saber lo que realmente es el mundo del fútbol. Hoy en día las redes sociales están constantemente poniendo novedades, antes tenías que esperar. Uno está grande y percibís las cosas. Te das cuenta cuando van saliendo bien o mal, no soy de mirar las redes para avalar mi trabajo, soy consciente porque he vivido para el fútbol en toda mi carrera, estoy pensando y analizándome”, afirmó.

Finalmente, Cavani fue tajante al describir el escenario actual del fútbol profesional, donde la exposición es constante y las críticas forman parte del juego. “En las redes a veces te van a castigar y en otros momentos no, es parte del show. Si antes el fútbol era un show, hoy muchísimo más”, concluyó, dejando en claro que, pese a un año adverso, sigue enfrentando el desafío con autocrítica y experiencia.