Cavani recordó la jugada que pudo cambiar su historia en Boca: el errado ante Alianza Lima
El delantero uruguayo repasó la eliminación ante el conjunto peruano, explicó qué le pasó en la acción decisiva y reflexionó sobre un año complejo en el Xeneize
Edinson Cavani cerró el 2025 con más dudas que certezas en Boca y con una imagen que todavía pesa en el recuerdo de los hinchas: la chance desperdiciada sobre el final del partido ante Alianza Lima, en La Bombonera, que pudo haber sellado la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. A meses de aquella noche amarga, el delantero uruguayo volvió a referirse a esa jugada puntual.
El atacante la analizó con crudeza y la ubicó dentro de un contexto personal y futbolístico que explica su temporada irregular en el club. A su vez, reconoció que repasó esa acción una y otra vez, intentando encontrar respuestas. Según explicó, se trató de una secuencia física y mentalmente exigente, en la que el desgaste acumulado jugó un papel clave.
“Yo lo analicé mil veces. Fue una situación donde a mí me toca primero picar al primer palo, jugármela con el defensor, chocar y caer, girar y levantarme rápido. Y eso, muchas veces, cansado, con poco oxígeno, te quedás mareado. Tiré la patada por inercia. Y bueno, la tiré tarde”, contó en diálogo con DSports, dejando en claro que no se trató de una decisión consciente sino de una reacción condicionada por el agotamiento.
En esa misma línea, Cavani profundizó sobre lo que genera una jugada de ese tipo en el cuerpo del futbolista. El ex PSG y Manchester United explicó que el golpe, el esfuerzo y la falta de referencia espacial pueden ser determinantes en décimas de segundo. “Toda esa jugada te deja mareado y perdés referencia. Son jugadas puntuales que quedan como ese gol que no pude hacer para entrar a la Copa”, agregó, asumiendo que ese error terminó marcando su inicio de año en Boca y el rumbo de la competencia internacional.
Las estadísticas del 2025 reflejan un rendimiento por debajo de las expectativas que se generaron con su llegada. Cavani disputó 24 partidos oficiales, convirtió apenas cinco goles y dio dos asistencias, sumando poco más de 1300 minutos entre el Torneo Apertura y el Clausura. En varios tramos perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico y fue superado por Milton Giménez en la lucha por un lugar en el once inicial.
Su participación en otras competencias también fue escasa: tuvo presencia en la derrota ante Atlético Tucumán por Copa Argentina y apenas ingresó algunos minutos en el empate histórico frente a Auckland City en el Mundial de Clubes. Más allá del aspecto deportivo, el uruguayo también se refirió a su relación con el entorno y las críticas que circulan en redes sociales.
Con una mirada más madura, sostuvo que el paso del tiempo le permitió relativizar ese ruido externo. “Uno empieza a crecer y saber lo que realmente es el mundo del fútbol. Hoy en día las redes sociales están constantemente poniendo novedades, antes tenías que esperar. Uno está grande y percibís las cosas. Te das cuenta cuando van saliendo bien o mal, no soy de mirar las redes para avalar mi trabajo, soy consciente porque he vivido para el fútbol en toda mi carrera, estoy pensando y analizándome”, afirmó.
Finalmente, Cavani fue tajante al describir el escenario actual del fútbol profesional, donde la exposición es constante y las críticas forman parte del juego. “En las redes a veces te van a castigar y en otros momentos no, es parte del show. Si antes el fútbol era un show, hoy muchísimo más”, concluyó, dejando en claro que, pese a un año adverso, sigue enfrentando el desafío con autocrítica y experiencia.
