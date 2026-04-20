Cena familiar y ovación: el íntimo festejo de Claudio Úbeda tras ganar el Superclásico

claudio ubeda

El entrenador también destacó el rol de Leandro Paredes, autor del gol del triunfo, a quien definió como una pieza clave dentro del plantel: “Leandro es un líder natural. Es un jugar extraordinario. Es de selección Sabe llevar al grupo para adelante y eso ayuda en el día a día”. Sobre la salida del mediocampista en el segundo tiempo, llevó tranquilidad: “Llegó al entretiempo con una sobrecarga en el isquiotibial y lo fuimos evaluando. Después salió. No tiene ningún tipo de lesión muscular”.

La noche perfecta para el club de la Ribera tuvo, entonces, dos caras: la del éxito deportivo en uno de los escenarios más exigentes y la del festejo íntimo que mostró a su entrenador disfrutando con los suyos. En ese equilibrio entre competencia y emoción, Úbeda empieza a escribir su propia historia en el club.