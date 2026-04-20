Cena familiar y ovación: el íntimo festejo de Claudio Úbeda tras ganar el Superclásico
El entrenador de Boca celebró una nueva victoria ante River y, tras el partido, protagonizó una escena fuera de la cancha que reflejó el costado más humano del éxito.
El triunfo de Boca en el Superclásico no solo dejó repercusiones dentro del campo de juego, sino también momentos que rápidamente se trasladaron al plano emocional. Uno de los protagonistas fue Claudio Úbeda, quien volvió a imponerse ante River y consolidó su buen historial en este tipo de partidos. Esta vez, además, logró algo que no se daba desde 2022: ganar en el Monumental.
Después de una jornada cargada de tensión y festejos en el vestuario, el entrenador cambió el escenario y se mostró en una faceta más relajada. Horas más tarde, fue visto saliendo a cenar con su familia, todavía vestido con la indumentaria oficial del club, en una escena que no tardó en viralizarse en redes sociales.
Al llegar al restaurante, Úbeda fue recibido con aplausos y muestras de cariño por parte de los presentes. Lejos de la presión del partido, el DT se permitió disfrutar del momento, agradeciendo el reconocimiento de los hinchas. Pero hubo un gesto que captó especialmente la atención: un beso a su pareja que quedó registrado en video y rápidamente circuló en plataformas digitales, convirtiéndose en una postal del lado más íntimo del triunfo.
Ese contraste entre la exigencia del Superclásico y la calma posterior refleja el presente de un entrenador que empieza a afirmarse en el cargo. Su conducción ya había dado resultados en 2025, y ahora volvió a repetir ante el clásico rival, reafirmando su capacidad para gestionar este tipo de encuentros.
En paralelo, "Sifón" también dejó su análisis futbolístico tras el partido, con una mirada autocrítica a pesar del resultado positivo. “Los chicos se merecían hacer un partido así. Creo que merecimos ganar. Debería haber terminado con algún gol más. Por cuestiones del campo de juego, no hemos podido finalizar algunas situaciones. Pero fue para los dos igual. No es excusa. Podríamos haber liquidado el partido antes”, explicó en conferencia de prensa.
El entrenador también destacó el rol de Leandro Paredes, autor del gol del triunfo, a quien definió como una pieza clave dentro del plantel: “Leandro es un líder natural. Es un jugar extraordinario. Es de selección Sabe llevar al grupo para adelante y eso ayuda en el día a día”. Sobre la salida del mediocampista en el segundo tiempo, llevó tranquilidad: “Llegó al entretiempo con una sobrecarga en el isquiotibial y lo fuimos evaluando. Después salió. No tiene ningún tipo de lesión muscular”.
La noche perfecta para el club de la Ribera tuvo, entonces, dos caras: la del éxito deportivo en uno de los escenarios más exigentes y la del festejo íntimo que mostró a su entrenador disfrutando con los suyos. En ese equilibrio entre competencia y emoción, Úbeda empieza a escribir su propia historia en el club.
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