¿Para el Premio Púskas? La espectacular chilena de Ronaldo Martínez en la goleada de Vélez

Los números de Ronaldo Martínez en Vélez

El triplete en Santiago del Estero confirmó el gran inicio del delantero con la camiseta velezana. Martínez llegó a nueve goles en ocho partidos, una marca que refleja su enorme efectividad desde su incorporación al plantel.

Además, el atacante también participó en la construcción del primer gol de la noche. Fue quien asistió a Matías Pellegrini para abrir el marcador y registró así su primera asistencia desde su llegada al club. Su rendimiento representa una noticia importante para Vélez, que pelea en la parte alta de la tabla anual y busca sostener sus aspiraciones de protagonismo en el cierre de la temporada.