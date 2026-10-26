¿Para el Premio Púskas? La espectacular chilena de Ronaldo Martínez en la goleada de Vélez
El delantero paraguayo convirtió tres goles en Santiago del Estero y se destacó con una definición acrobática que confirmó su gran presente.
Vélez consiguió una victoria contundente ante Central Córdoba en Santiago del Estero por el Torneo Clausura 2026y uno de los grandes protagonistas de la noche fue Ronaldo Martínez. El atacante paraguayo marcó un triplete y dejó una de las imágenes más impactantes del encuentro con una impresionante chilena.
El gol llegó en una jugada que comenzó con un tiro de esquina. La defensa del Ferroviario consiguió rechazar la pelota, pero, después de varios rebotes, el balón quedó a disposición del delantero, que no dudó en resolver con uno de sus recursos más llamativos.
La chilena de Ronaldo Martínez que hizo delirar a Vélez
Martínez acomodó la pelota con el pie derecho y ejecutó una espectacular definición aérea. El remate salió con potencia y superó la resistencia del arquero Alan Aguerre para convertirse en el tercer tanto de Vélez en el partido y el segundo de su cuenta personal.
La acción coronó una actuación sobresaliente del atacante, que llegó al Fortín durante el último mercado de pases procedente de Talleres, después de su paso por Platense. El gol de chilena fue uno de los momentos destacados de la goleada y volvió a mostrar la capacidad del paraguayo para resolver situaciones complicadas dentro del área.
Los números de Ronaldo Martínez en Vélez
El triplete en Santiago del Estero confirmó el gran inicio del delantero con la camiseta velezana. Martínez llegó a nueve goles en ocho partidos, una marca que refleja su enorme efectividad desde su incorporación al plantel.
Además, el atacante también participó en la construcción del primer gol de la noche. Fue quien asistió a Matías Pellegrini para abrir el marcador y registró así su primera asistencia desde su llegada al club. Su rendimiento representa una noticia importante para Vélez, que pelea en la parte alta de la tabla anual y busca sostener sus aspiraciones de protagonismo en el cierre de la temporada.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario