El mensaje especial que Martín Liberman le dedicó a Cristiano Ronaldo tras su retiro de Portugal
El periodista argentino, reconocido por su admiración por el delantero portugués, reaccionó en redes sociales a la decisión de CR7 de cerrar su etapa en la selección.
El anuncio de Cristiano Ronaldo sobre su retiro de la Selección de Portugal provocó repercusiones en el mundo del fútbol. Entre los mensajes que aparecieron en las redes sociales se destacó el de Martín Liberman, quien le dedicó unas palabras al delantero y resumió su admiración con una sola expresión: "Único".
El periodista argentino, conocido por su respaldo al portugués y sus históricas diferencias futbolísticas con Lionel Messi, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que destacó la importancia de CR7 para su país.
"El día iba a llegar. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, anunció su retiro del seleccionado portugués. Se va el jugador más importante de su historia y el hombre que más veces representó a su país. Además es quien más goles hizo en el mundo (selecciones). Único", escribió, mencionando al propio futbolista.
La relación de Liberman con Cristiano Ronaldo
La admiración del periodista por el atacante tiene varios años. En 2017 viajó a Europa para entrevistarlo antes de la final de la Champions League disputada en Cardiff. Desde aquel encuentro, según contó el propio Liberman, ambos mantuvieron el contacto a través de WhatsApp y el portugués llegó a responderle directamente.
Los números de Cristiano Ronaldo con Portugal
Cristiano debutó con la selección mayor el 19 de agosto de 2003, cuando tenía 18 años y Luiz Felipe Scolari estaba al frente del equipo. Desde entonces, construyó una trayectoria histórica con la camiseta de su país.
En sus 23 años como internacional acumuló 234 partidos y 146 goles, además de 45 asistencias y 18.604 minutos en cancha. También recibió 32 tarjetas amarillas y una expulsión.
Su despedida marca el cierre de una etapa extraordinaria para Portugal, con un futbolista que se convirtió en el máximo goleador de la historia de su seleccionado y en una de las figuras más determinantes del fútbol mundial.
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