El mensaje especial que Martín Liberman le dedicó a Cristiano Ronaldo tras su retiro de Portugal

En sus 23 años como internacional acumuló 234 partidos y 146 goles, además de 45 asistencias y 18.604 minutos en cancha. También recibió 32 tarjetas amarillas y una expulsión.

Su despedida marca el cierre de una etapa extraordinaria para Portugal, con un futbolista que se convirtió en el máximo goleador de la historia de su seleccionado y en una de las figuras más determinantes del fútbol mundial.