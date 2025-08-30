Central Córdoba venció a Estudiantes: extendió su buen momento y quedó como escolta de Barracas

Cómo llegaron Central Córdoba y Estudiantes a este duelo

Dirigido por Omar de Felippe, el conjunto santiagueño venía de un duro golpe tras ser eliminado en octavos de final de la Copa Sudamericana por penales contra Lanús, poniendo fin a su primera aventura internacional. Sin embargo, esto no afectó su rendimiento en el torneo local. De hecho, en su último partido golearon 3-0 a Belgrano en el Gigante de Alberdi con un gol de Gastón Verón y dos de Diego Barrera, manteniendo su racha invicta.

Por otro lado, el equipo de La Plata llegó en un gran momento. Estudiantes no solo está clasificado para los cuartos de final de la Copa Libertadores, sino que también llegaba como líder indiscutible de la Zona A, aunque eso cambió con el resultado de esta séptima fecha.

Formaciones de Central Córdoba vs. Estudiantes

Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Yuri Casermeiro, Gonzalo Trindade; Diego Barrera, Fernando Juárez, Iván Gómez, Matías Vera y Franco Alfonso; Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

Estudiantes: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Eduardo Domínguez.

Central Córdoba vs. Estudiantes: datos del partido

Hora: 17

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Diego Ceballos

Estadio: Alfredo Terrera (Santiago del Estero)