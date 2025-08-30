Central Córdoba venció a Estudiantes: extendió su buen momento y quedó como escolta de Barracas
Con un 2-0, el Ferroviario logró estirar su invicto ante el Pincha y desplazarlo del segundo puesto de la Zona A. Todos los detalles del duelo.
Este sábado, desde las 17, Central Córdoba y Estudiantes se midieron en el estadio Alfredo Terrera en un partido clave del Torneo Clausura 2025. El equipo santiagueño se quedó con los tres puntos tras un contundente 2-0, gracias a los goles de Muslera (en contra), a los 5 minutos, y de Perello, a los 10.
De esta manera, el Ferroviario quedó como escolta del Grupo A, con 13 puntos, por debajo del puntero Barracas Central, que tiene 14 unidades. En tanto, el Pincha quedó en el tercer puesto, con 12 puntos.
Los goles de Central Córdoba ante Estudiantes
Central Córdoba vs. Estudiantes: resultado en vivo
Cómo llegaron Central Córdoba y Estudiantes a este duelo
Dirigido por Omar de Felippe, el conjunto santiagueño venía de un duro golpe tras ser eliminado en octavos de final de la Copa Sudamericana por penales contra Lanús, poniendo fin a su primera aventura internacional. Sin embargo, esto no afectó su rendimiento en el torneo local. De hecho, en su último partido golearon 3-0 a Belgrano en el Gigante de Alberdi con un gol de Gastón Verón y dos de Diego Barrera, manteniendo su racha invicta.
Por otro lado, el equipo de La Plata llegó en un gran momento. Estudiantes no solo está clasificado para los cuartos de final de la Copa Libertadores, sino que también llegaba como líder indiscutible de la Zona A, aunque eso cambió con el resultado de esta séptima fecha.
Formaciones de Central Córdoba vs. Estudiantes
Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Yuri Casermeiro, Gonzalo Trindade; Diego Barrera, Fernando Juárez, Iván Gómez, Matías Vera y Franco Alfonso; Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.
Estudiantes: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Eduardo Domínguez.
Central Córdoba vs. Estudiantes: datos del partido
- Hora: 17
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Andrés Gariano
- VAR: Diego Ceballos
- Estadio: Alfredo Terrera (Santiago del Estero)
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario