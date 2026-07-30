Central Córdoba vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
El "Ferroviario", con Sebastián Domínguez como flamante DT, busca su primer triunfo en el torneo. Los detalles en la nota.
Central Córdoba busca recuperarse este jueves, en su duelo con Atlético Tucumán en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro es televisado por TNT Sports.
Central Córdoba vs. Atlético Tucumán: minuto a minuto
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