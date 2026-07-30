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Central Córdoba vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

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El "Ferroviario", con Sebastián Domínguez como flamante DT, busca su primer triunfo en el torneo. Los detalles en la nota.

Central Córdoba (Foto: X @cacc_sde)

Central Córdoba (Foto: X @cacc_sde)

Central Córdoba busca recuperarse este jueves, en su duelo con Atlético Tucumán en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro es televisado por TNT Sports.

Central Córdoba vs. Atlético Tucumán: minuto a minuto

Final del primer tiempo: todo igualado en Santiago del Estero

Central Córdoba vs. Atlético Tucumán: resultado en vivo

Cómo llegan Central Córdoba y Atlético Tucumán a este duelo

El "Ferroviario" llega al compromiso luego de caer 1 a 0 frente a Gimnasia de Mendoza en la primera fecha y buscará recuperarse ante su gente.

El encuentro, además, marcará el debut de Sebastián Domínguez como entrenador de Central Córdoba, luego de asumir en reemplazo de Lucas Pusineri. El exdefensor afrontará un nuevo desafío en su carrera tras sus pasos por Tigre, Vélez y club Deportivo Garcilaso de Perú.

Por su parte, el "Decano" llega al encuentro luego de igualar sin goles frente a Independiente Rivadavia en el debut. El equipo dirigido por Julio César Falcioni buscará conseguir su primera victoria del campeonato y sumar de a tres en Santiago del Estero frente a un rival que también necesita recuperarse tras la derrota sufrida en la primera jornada.

Formaciones de Central Córdoba vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura

Horario y televisación

  • Hora: 21:15.
  • Estadio: Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
  • Árbitro: Andrés Merlos.
  • VAR: Brian Ferreyra.
  • TV: TNT Sports.
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