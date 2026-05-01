El presidente de ACA sobre el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina: "Es posible"

A pesar de este escenario desafiante, el titular del ACA no descartó que el objetivo pueda concretarse en el futuro. “Yo digo que es posible. Cuando los argentinos nos unimos y trabajamos juntos, todo lo podemos lograr”, sostuvo, apelando al espíritu colectivo como motor para avanzar en la candidatura.

El impulso reciente también tiene un fuerte componente emocional y mediático, vinculado a la figura de Franco Colapinto. Su crecimiento en la categoría y el entusiasmo generado en el público local renovaron el interés por la F1, algo que desde el ACA buscan capitalizar. De hecho, Carman reveló que envió material audiovisual al presidente de la FIA para mostrar la pasión de los fanáticos argentinos.

cesar carman colapinto

En paralelo, otro de los ejes fundamentales pasa por la infraestructura. Las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez avanzan con el objetivo de cumplir con los estándares internacionales exigidos por la categoría. Según explicó el dirigente, estos trabajos están a cargo de la Ciudad de Buenos Aires y cuentan con asesoramiento de especialistas de primer nivel.

Además, Carman hizo hincapié en la tradición del país dentro de la Máxima, recordando figuras emblemáticas como Juan Manuel Fangio, José Froilán González y Carlos Reutemann. Ese legado histórico, sumado al presente que representa Colapinto, conforma un argumento sólido para sostener la candidatura. De todos modos, el mensaje final fue claro: el entusiasmo no debe ocultar la realidad.

Argentina compite con múltiples países que también buscan su lugar en el calendario, muchos de ellos con fuertes inversiones y proyectos avanzados. Aun así, la puerta no está cerrada. Y en un contexto donde el automovilismo nacional vuelve a ilusionarse, la posibilidad de que la Fórmula 1 regrese al país deja de ser una utopía para convertirse en un objetivo que, aunque lejano, empieza a tomar forma.