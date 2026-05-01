El presidente de ACA sobre el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina: "Es posible"
César Carman reconoció que el país está en carrera por volver al calendario, aunque advirtió sobre la fuerte competencia internacional y la complejidad de las gestiones actuales.
El anhelo de volver a ver a la Fórmula 1 en suelo argentino volvió a tomar fuerza en los últimos días, impulsado por el crecimiento del interés local y la irrupción de nuevos protagonistas. En ese contexto, César Carman, presidente del Automóvil Club Argentino (ACA), se mostró cauto pero optimista respecto a la posibilidad de recuperar una fecha en el calendario.
El dirigente dejó en claro que Argentina forma parte de una lista de países que buscan organizar un Gran Premio, aunque remarcó que el camino está lejos de ser sencillo. La competencia internacional es cada vez más exigente y el proceso para acceder a una plaza en el calendario se volvió mucho más complejo que en décadas anteriores.
“Desde que soy presidente nunca vi el nivel de competitividad que hay en el mundo por una fecha de F1. Antes, mi padre y mi abuelo, que también presidieron el ACA, conseguían Grandes Premios de otra manera. No era tan complejo. El ACA es el brazo de la FIA en Argentina, tiene a cargo la fiscalización y la homologación del autódromo. Se coordinaba y, si estaba todo alineado, llamabas a Bernie Ecclestone y daba el ok”, explicó Carman, marcando el contraste entre el pasado y la actualidad.
En esa línea, también reveló detalles sobre la posición que ocupa el país en la carrera por volver a ser sede. “Le pedimos al presidente de la F1, Stefano Domenicali, que nos tuviera presentes cuando tuvimos una reunión junto a (Daniel) Scioli y nos dijo que estamos después de cuatro o cinco países. Al último que le otorgaron fue a Turquía y sigue habiendo una lista con otros países, como Sudáfrica”, señaló.
A pesar de este escenario desafiante, el titular del ACA no descartó que el objetivo pueda concretarse en el futuro. “Yo digo que es posible. Cuando los argentinos nos unimos y trabajamos juntos, todo lo podemos lograr”, sostuvo, apelando al espíritu colectivo como motor para avanzar en la candidatura.
El impulso reciente también tiene un fuerte componente emocional y mediático, vinculado a la figura de Franco Colapinto. Su crecimiento en la categoría y el entusiasmo generado en el público local renovaron el interés por la F1, algo que desde el ACA buscan capitalizar. De hecho, Carman reveló que envió material audiovisual al presidente de la FIA para mostrar la pasión de los fanáticos argentinos.
En paralelo, otro de los ejes fundamentales pasa por la infraestructura. Las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez avanzan con el objetivo de cumplir con los estándares internacionales exigidos por la categoría. Según explicó el dirigente, estos trabajos están a cargo de la Ciudad de Buenos Aires y cuentan con asesoramiento de especialistas de primer nivel.
Además, Carman hizo hincapié en la tradición del país dentro de la Máxima, recordando figuras emblemáticas como Juan Manuel Fangio, José Froilán González y Carlos Reutemann. Ese legado histórico, sumado al presente que representa Colapinto, conforma un argumento sólido para sostener la candidatura. De todos modos, el mensaje final fue claro: el entusiasmo no debe ocultar la realidad.
Argentina compite con múltiples países que también buscan su lugar en el calendario, muchos de ellos con fuertes inversiones y proyectos avanzados. Aun así, la puerta no está cerrada. Y en un contexto donde el automovilismo nacional vuelve a ilusionarse, la posibilidad de que la Fórmula 1 regrese al país deja de ser una utopía para convertirse en un objetivo que, aunque lejano, empieza a tomar forma.
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