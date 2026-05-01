La mejora que lleva el Alpine de Franco Colapinto al Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

Más allá del chasis, el equipo llega al Gran Premio de Miami con un paquete de siete actualizaciones que apuntan a optimizar distintos aspectos del monoplaza. Entre los cambios más destacados se encuentran modificaciones en la salida de aire de los frenos delanteros, ajustes aerodinámicos en el morro y mejoras en la suspensión trasera para optimizar el flujo de aire.

También se trabajó en la geometría trasera con el objetivo de aumentar la carga aerodinámica, además de introducir cambios en el alerón trasero y su estructura lateral. Estas mejoras forman parte de un desarrollo progresivo que busca acercar al equipo a un mejor rendimiento en pista.

colapinto alpine miami 2

Un detalle particular es que algunas de estas innovaciones no estarán disponibles para ambos autos en igualdad de condiciones durante este fin de semana. Por ejemplo, el nuevo alerón trasero completo será probado inicialmente solo en el coche de Pierre Gasly, quien contará con más tiempo en pista para evaluar su funcionamiento. Si los resultados son positivos, se espera que la actualización se implemente en ambos monoplazas en la próxima fecha en Canadá.

El propio Colapinto se refirió a estas modificaciones con cautela, destacando que se trata de un proceso gradual. “El chasis es lo mismo, pero hecho un poco después. Algo va a ayudar, cosas chiquitas que cambian, son esos pasos que hay que dar de a poco. Algunas mejoras que tengo, otras que no, será un poco paso a paso y ver cómo funciona todo. En Canadá van a estar alineados de vuelta los autos y espero un buen fin de semana acá y en Montreal también”, explicó.

Además, el piloto argentino valoró el trabajo realizado durante el parate: “Estamos bien, trabajamos mucho, tuvimos el día de filmación que fue muy bueno. Los ingenieros trabajaron mucho, fue un buen corte para trabajar y esperamos tener una mejor performance acá en Miami”, cerró. Con estas novedades, el GP de Miami se presenta como una prueba clave para medir el impacto de las mejoras y evaluar el rumbo del equipo en una temporada que recién empieza a tomar forma.

Para seguir a Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Miami

Viernes 1 de mayo

Prácticas libres: 13:00 a 14:30

13:00 a 14:30 Clasificación sprint: 17:30 a 18:15

Sábado 2 de mayo

Carrera sprint: 13:00 a 14:00

13:00 a 14:00 Clasificación: 17:00 a 18:00

Domingo 3 de mayo

Carrera: 17:00