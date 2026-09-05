Central Córdoba vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
Con bajas importantes en su formación, el "Rojo" buscará recuperarse en Santiago del Estero luego de la caída ante Gimnasia de Mendoza. Los detalles en la nota.
Central Córdoba recibe a Independiente este domingo, desde las 17, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá a Andrés Gariano como árbitro principal, mientras que Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del VAR.
El conjunto santiagueño llega después de igualar 0-0 ante Talleres como visitante y tendrá la oportunidad de reencontrarse con el triunfo ante su público. Ahora, intentará hacerse fuerte en condición de local y volver a sumar de a tres para mejorar su posición en la Zona A.
Por su parte, Independiente atraviesa un momento irregular y necesita recuperarse luego del duro golpe sufrido en la última jornada. El "Rojo" cayó 3-0 frente a Gimnasia de Mendoza en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y buscará una reacción inmediata para volver a meterse en la pelea de los primeros puestos.
A esta situación se suma el reciente movimiento del plantel, ya que el conjunto de Avellaneda perdió a Gabriel Ávalos, Kevin Lomónaco y Maximiliano Gutiérrez durante el cierre del mercado de pases. El delantero paraguayo fue transferido a Olimpia de Paraguay, mientras que Lomónaco continuará su carrera en Elche de España y el extremo chileno fue vendido al Dinamo de Moscú.
Formaciones de Central Córdoba vs. Independiente por el Torneo Clausura - Zona A
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casemiro, Alejandro Maciel; Fernando Martínez, Matías Vera, Darío Cáceres, Horacio Tijanovich; Lucas González, Diego Barrera; Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Lautaro Millán, Santiago Montiel, Josías Palais; y Felipe Tempone. DT: Jadson Viera.
Horario y televisación
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Hora: 17:00.
Estadio: Madre de Ciudades.
Árbitro: Andrés Gariano.
VAR: Gastón Monsón Brizuela.
TV: TNT Sports.
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