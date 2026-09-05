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Central Córdoba vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Deportes

Con bajas importantes en su formación, el "Rojo" buscará recuperarse en Santiago del Estero luego de la caída ante Gimnasia de Mendoza. Los detalles en la nota.

Independiente viene de caer ante Gimnasia de Mendoza. 

Independiente viene de caer ante Gimnasia de Mendoza. 

Central Córdoba recibe a Independiente este domingo, desde las 17, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá a Andrés Gariano como árbitro principal, mientras que Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del VAR.

El conjunto santiagueño llega después de igualar 0-0 ante Talleres como visitante y tendrá la oportunidad de reencontrarse con el triunfo ante su público. Ahora, intentará hacerse fuerte en condición de local y volver a sumar de a tres para mejorar su posición en la Zona A.

Por su parte, Independiente atraviesa un momento irregular y necesita recuperarse luego del duro golpe sufrido en la última jornada. El "Rojo" cayó 3-0 frente a Gimnasia de Mendoza en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y buscará una reacción inmediata para volver a meterse en la pelea de los primeros puestos.

El elenco comandado por Sebastián Domínguez empató con Talleres.

El elenco comandado por Sebastián Domínguez empató con Talleres.

A esta situación se suma el reciente movimiento del plantel, ya que el conjunto de Avellaneda perdió a Gabriel Ávalos, Kevin Lomónaco y Maximiliano Gutiérrez durante el cierre del mercado de pases. El delantero paraguayo fue transferido a Olimpia de Paraguay, mientras que Lomónaco continuará su carrera en Elche de España y el extremo chileno fue vendido al Dinamo de Moscú.

Formaciones de Central Córdoba vs. Independiente por el Torneo Clausura - Zona A

  • Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casemiro, Alejandro Maciel; Fernando Martínez, Matías Vera, Darío Cáceres, Horacio Tijanovich; Lucas González, Diego Barrera; Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.
  • Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Lautaro Millán, Santiago Montiel, Josías Palais; y Felipe Tempone. DT: Jadson Viera.

Horario y televisación

  • Hora: 17:00.

  • Estadio: Madre de Ciudades.

  • Árbitro: Andrés Gariano.

  • VAR: Gastón Monsón Brizuela.

  • TV: TNT Sports.

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