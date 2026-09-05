Central Córdoba vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Central Córdoba recibe a Independiente este domingo, desde las 17, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá a Andrés Gariano como árbitro principal, mientras que Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del VAR.