River vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Millonario", que vuelve a jugar de local luego de la eliminación de la Sudamericana, busca sumar su segundo triunfo consecutivo. Los detalles en la nota.
River e Independiente Rivadavia juegan este domingo, desde las 19.15, en el Monumental, por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports.
El árbitro del encuentro será Nicolás Ramírez, quien estará acompañado por Diego Bonfá y Erik Grunmann como asistentes. Hernán Mastrángelo estará en el VAR.
El "Millonario" vuelve a jugar como local después de quedar eliminado ante Independiente Santa Fe por penales en los octavos de final de la Copa Sudamericana y buscará prolongar el envión conseguido en su última presentación.
En el debut de Leonardo Ponzio como entrenador, River se impuso 3-2 ante Banfield y volvió a sumar de a tres en el campeonato, por lo que intentará repetir la actuación para acercarse a los primeros puestos de la Zona B y mejorar su posición en la tabla anual.
Con un presente diferente, Independiente Rivadavia llega a Núñez con la confianza en alto después de vencer 3-1 a Racing en Mendoza. La "Lepra" es uno de los líderes de la tabla anual e intentará conseguir un resultado positivo en el Monumental para continuar en la lucha por el título.
Formaciones de River vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura - Zona B
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada; Ángel Correa, Thiago Almada, Tomás Galvan; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Horario y televisación
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Hora: 19:15.
Estadio: Monumental.
Árbitro: Nicolás Ramírez.
VAR: Hernán Mastrángelo.
TV: TNT Sports.
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