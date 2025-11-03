Central Córdoba vs. Racing, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

Central Córdoba y Racing se enfrentarán este lunes desde las 19:00 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en un partido que promete intensidad y tensión. Corresponde a la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2025 y pone cara a cara a dos equipos con objetivos distintos, pero igual de urgidos: el local quiere mantenerse en la cima de la Zona A, mientras que la visita busca dejar atrás el golpe internacional y reencauzar su camino en el plano local.