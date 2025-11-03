Malas noticias en el Real Madrid: el parte médico oficial por Franco Mastantuono
El joven futbolista del Real Madrid, al igual que Lamine Yamal, presenta una molestia que lo deja fuera del próximo compromiso del equipo.
Franco Mastantuono, de 18 años, no pudo entrenar este lunes con el primer equipo del Real Madrid debido a una pubalgia, según informó el club en su parte médico. La lesión, que comparte similitudes con la que afecta a su rival del Barcelona Lamine Yamal, genera incertidumbre sobre el tiempo de recuperación, ya que cada caso puede evolucionar de manera diferente.
Lo que sí está claro es que Mastantuono no estará disponible para el duelo frente al Liverpool en Anfield por Champions League, aunque originalmente no iba a ser titular.
La pubalgia es una afección compleja que puede requerir desde varias semanas hasta meses para su completa recuperación, dependiendo de la intensidad del dolor y de la respuesta individual del jugador al tratamiento.
En algunos casos se recomienda mantener cierta actividad física para evitar el debilitamiento muscular, pero la cantidad y tipo de ejercicio deben ajustarse cuidadosamente. Este lunes, Mastantuono se quedó en el gimnasio realizando trabajo específico, mientras el equipo completaba la sesión de entrenamiento en el campo.
El Merengue aclaró que la evolución del joven futbolista será monitoreada día a día, y su participación en próximos encuentros, como el partido en Vallecas o los compromisos con la Selección Argentina en el próximo parón de FIFA, dependerá estrictamente de cómo responda a las medidas de recuperación. Por ahora, los médicos aconsejan prudencia para no agravar la lesión.
A lo largo de la temporada, Mastantuono ha tenido un rol constante en el primer equipo, acumulando hasta la fecha 689 minutos en la competición, con un gol y una asistencia como balance estadístico. Solo se perdió los encuentros frente a Real Sociedad y Barcelona, y participó en todos los demás compromisos, incluido el partido más reciente contra el Valencia, aunque sin lograr su mejor desempeño.
El parte médico oficial del club establece que, tras las pruebas realizadas por los Servicios Médicos del Real Madrid, el diagnóstico confirma la pubalgia y se mantendrá la evolución bajo estricta observación. La prioridad es garantizar la recuperación completa del jugador antes de exponerlo a esfuerzos intensos, con el objetivo de evitar complicaciones a largo plazo.
Mientras tanto, el equipo de Xabi Alonso deberá ajustar la convocatoria y la planificación táctica para suplir la ausencia del talentoso juvenil, quien se encuentra en un momento clave de consolidación en el primer equipo. La atención se centrará ahora en su rehabilitación y en los tiempos que requiera para volver a la plena actividad deportiva.
