Malas noticias en el Real Madrid: el parte médico oficial por Franco Mastantuono

A lo largo de la temporada, Mastantuono ha tenido un rol constante en el primer equipo, acumulando hasta la fecha 689 minutos en la competición, con un gol y una asistencia como balance estadístico. Solo se perdió los encuentros frente a Real Sociedad y Barcelona, y participó en todos los demás compromisos, incluido el partido más reciente contra el Valencia, aunque sin lograr su mejor desempeño.

mastantuono 1

El parte médico oficial del club establece que, tras las pruebas realizadas por los Servicios Médicos del Real Madrid, el diagnóstico confirma la pubalgia y se mantendrá la evolución bajo estricta observación. La prioridad es garantizar la recuperación completa del jugador antes de exponerlo a esfuerzos intensos, con el objetivo de evitar complicaciones a largo plazo.

Mientras tanto, el equipo de Xabi Alonso deberá ajustar la convocatoria y la planificación táctica para suplir la ausencia del talentoso juvenil, quien se encuentra en un momento clave de consolidación en el primer equipo. La atención se centrará ahora en su rehabilitación y en los tiempos que requiera para volver a la plena actividad deportiva.