Central Córdoba vs. Talleres, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Ferroviario atraviesa un momento irregular y necesita reencontrarse con la victoria. Enfrente tendrá a una T fortalecida, que acumula cuatro partidos oficiales sin derrotas.
Central Córdoba será local ante Talleres de Córdoba este martes desde las 19:45 en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la séptima jornada de la Zona A del Torneo Apertura 2026. El cruce encuentra a ambos equipos en momentos muy distintos y con objetivos claros de cara a la continuidad del campeonato.
El Ferroviario viene golpeado. Fue eliminado en la primera fase de la Copa Argentina tras caer por penales frente a Gimnasia de Jujuy, competencia en la que supo consagrarse campeón. En el ámbito local tampoco logró estabilidad: perdió 2-0 ante Instituto en Córdoba y luego igualó sin goles con Tigre en Santiago del Estero. La necesidad de volver al triunfo se vuelve urgente para no quedar relegado en la tabla.
En contraste, la T atraviesa un presente alentador. Llega tras imponerse 1-0 a Rosario Central en Arroyito y suma cuatro encuentros oficiales sin derrotas, entre Liga Profesional y Copa Argentina. La regularidad y la solidez defensiva se han convertido en sus principales cartas de presentación en este inicio de temporada.
En la previa del encuentro, Carlos Tevez confirmó la continuidad de su vínculo con el club cordobés y expresó: "Con Andrés hacemos un equipo que vemos el fútbol pocas veces de manera diferente, casi siempre concordamos en muchas cosas y eso hace que uno trabaje tranquilo y pueda sacar su mejor versión como entrenador y Andrés en eso me ayuda muchísimo".
Y agregó: "Estoy feliz, mi familia también está feliz en Córdoba. Seguramente firmaremos en estos días la extensión del contrato y hacer posible este objetivo que nos propusimos tanto la dirigencia, Cuerpo Técnico y jugadores de llevar otras a Talleres a competir copas internacionales y empezar a competir con todo en los campeonatos".
Con realidades opuestas pero la misma necesidad de sumar, el choque en Santiago del Estero puede marcar un punto de inflexión. El local busca revertir su imagen y recuperar confianza ante su público, mientras que la visita pretende consolidarse como uno de los protagonistas firmes de la Zona A.
Central Córdoba vs. Talleres: probables formaciones
- Central Córdoba: Aún el entrenador no anunció el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Lucas Pusineri.
- Talleres: Aún el entrenador no anunció el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Carlos Tevez.
Central Córdoba vs. Talleres: otros datos
- Hora: 19:45.
- Estadio: Único Madre de Ciudades.
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- VAR: Luis Lobo Medina.
- TV: TNT Sports Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario