Central Córdoba vs. Talleres, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

El Ferroviario viene golpeado. Fue eliminado en la primera fase de la Copa Argentina tras caer por penales frente a Gimnasia de Jujuy, competencia en la que supo consagrarse campeón. En el ámbito local tampoco logró estabilidad: perdió 2-0 ante Instituto en Córdoba y luego igualó sin goles con Tigre en Santiago del Estero. La necesidad de volver al triunfo se vuelve urgente para no quedar relegado en la tabla.