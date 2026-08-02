Cerró el mercado de pases: qué jugadores inscribieron los clubes y aún podrían convertirse en refuerzos

La inscripción no significa que el pase esté cerrado. Simplemente les permite a los clubes contar con un plazo adicional para completar la operación, intercambiar la documentación y llegar a un acuerdo definitivo con el jugador y la institución de origen. Según informó la pagina @MDePasesArg, estos fueron los futbolistas inscriptos por los equipos de Primera División que buscan seguir sumando futbolistas para la segunda mitad del 2026 que promete ser apasionante y definirá a los campeones y también los descensos.