Cerró el mercado de pases: qué jugadores inscribieron los clubes y aún podrían convertirse en refuerzos
Tras la prórroga otorgada por la AFA, este viernes finalizó la ventana de transferencias. Sin embargo, varios equipos anotaron futbolistas sobre el cierre y todavía tendrán algunos días para negociar.
Luego de la prórroga acordada por la AFA, este viernes 31 de julio cerró oficialmente el mercado de pases del fútbol argentino. Como suele ocurrir en las últimas horas de la ventana de transferencias, varios clubes de la Liga Profesional aceleraron gestiones y aprovecharon el mecanismo de inscripción de futbolistas para mantener abiertas distintas negociaciones.
La inscripción no significa que el pase esté cerrado. Simplemente les permite a los clubes contar con un plazo adicional para completar la operación, intercambiar la documentación y llegar a un acuerdo definitivo con el jugador y la institución de origen. Según informó la pagina @MDePasesArg, estos fueron los futbolistas inscriptos por los equipos de Primera División que buscan seguir sumando futbolistas para la segunda mitad del 2026 que promete ser apasionante y definirá a los campeones y también los descensos.
Cerró el mercado de pases del fútbol argentino: qué jugadores inscribieron los clubes y aún podrían convertirse en refuerzos
- Argentinos Juniors: Alan Núñez.
- Banfield: Brian Bustos, Renzo Malanca, Nehuén Paz, Lautaro Cano, Manuel Arteaga, Alexander Machado, Matías Hernández, Jeremías Heindereich y Martiniano Moreno.
- Estudiantes: Baltasar Rodríguez.
- Independiente: Nicolás Tripichio, Lucas Carrizo, Juan Martín Lucero y José Palomino.
- Independiente Rivadavia: Maximiliano Salas.
- Newell's: Gonzalo Ríos.
- Rosario Central: Alan Rodríguez y Braian Aguirre.
- Sarmiento: Ulises Giménez.
- Tigre: Ian Subiabre y Santiago Lencina.
Con el mercado de pases ya cerrado de manera oficial, estos son los únicos clubes que conservarán la posibilidad de seguir negociando incorporaciones durante los próximos días gracias a las inscripciones realizadas antes del vencimiento del plazo. En ese lapso deberán definir si las operaciones llegan a buen puerto o si, finalmente, los jugadores no se sumarán a sus respectivos equipos y continuarán sus carreras dónde actualmente lo hacen.
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