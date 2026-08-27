Ricardo Centurión y las razones de su "todo vuelve" contra el Chacho Coudet: qué dijo

Ricardo Centurión liquidó a Eduardo Coudet tras la eliminación de River

El choque entre ambos tiene un antecedente imborrable que se remonta a febrero de 2019, cuando coincidieron en el club de Avellaneda. Durante un clásico justamente frente a River en Núñez, Coudet llamó a Centurión para ingresar desde el banco y el atacante reaccionó con un empujón sobre la línea de cal a la vista de las cámaras. Aquel desplante derivó en la separación definitiva del futbolista del plantel profesional, un quiebre que jamás tuvo retorno ni reconciliación.