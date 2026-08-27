River tiene reemplazo inmediato para Coudet: quién dirigirá al equipo ante Banfield

La presencia de hinchas visitantes será una de las particularidades del partido. El Taladro puso entradas a disposición de los simpatizantes millonarios y el precio establecido para esas localidades fue de 110 mil pesos. En ese contexto, Escudero y Ponzio tendrán la responsabilidad de preparar al equipo para un encuentro importante mientras la conducción del club avanza en la búsqueda del próximo entrenador.