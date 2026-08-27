River tiene reemplazo inmediato para Coudet: quién dirigirá al equipo ante Banfield
El Millonario afrontará su próximo compromiso con una dupla interina mientras la dirigencia analiza distintas alternativas para ocupar el cargo de entrenador de manera definitiva.
La eliminación de River de la Copa Sudamericana 2026 marcó el cierre del ciclo de Eduardo Coudet al frente del equipo. Después de 27 partidos como entrenador, Chacho dejó su puesto y la dirigencia deberá comenzar ahora la búsqueda de un nuevo director técnico. La salida será comunicada oficialmente este jueves mediante una conferencia de prensa en la que participarán Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli.
El ciclo llegó a su final luego de una etapa que estuvo lejos de cumplir con las expectativas que existían al momento de su llegada. Los resultados y el rendimiento del equipo terminaron generando un escenario complicado y la eliminación en los octavos de final de la Sudamericana aceleró una decisión que la dirigencia ya debía analizar.
Mientras el Millonario define quién será el encargado de asumir el proyecto a largo plazo, ya existe una certeza para el próximo encuentro. Marcelo Escudero y Leonardo Ponzio serán los reemplazantes de Coudet en el siguiente partido, por lo que ambos estarán al frente del plantel de manera interina.
Marcelo Escudero y Leonardo Ponzio dirigirán a River ante Banfield
El debut de la dupla interina tendrá lugar este domingo, cuando la Banda Roja visite a Banfield por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 15 y significará el primer compromiso después de la salida de Coudet.
La presencia de hinchas visitantes será una de las particularidades del partido. El Taladro puso entradas a disposición de los simpatizantes millonarios y el precio establecido para esas localidades fue de 110 mil pesos. En ese contexto, Escudero y Ponzio tendrán la responsabilidad de preparar al equipo para un encuentro importante mientras la conducción del club avanza en la búsqueda del próximo entrenador.
La dirigencia pretende evitar decisiones apresuradas. El reemplazante del Chacho deberá asumir en un contexto de presión, con la necesidad de recuperar el rendimiento futbolístico y volver a posicionar a la institución de Núñez como protagonista. Por eso, el análisis no se limitará a una alternativa puntual y se evaluarán distintos nombres antes de avanzar por una contratación.
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