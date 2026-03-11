Chacho Coudet debuta como DT de River: cómo le fue en sus estrenos como entrenador

Eduardo Coudet Eduardo Coudet en el entrenamiento de Racing

Sus experiencias en Europa y el regreso a Brasil

Durante su etapa en el Inter recibió una propuesta para dirigir en Europa y aceptó la oferta del Celta de Vigo. Su debut en el fútbol español fue el 21 de noviembre de 2020 con una derrota 4-2 frente a Sevilla en el estadio Sánchez Pizjuán.

Tras dos años en el club gallego regresó a Brasil para hacerse cargo de Atlético Mineiro. Allí comenzó con una victoria 2-1 ante Caldense el 21 de enero de 2023, con un doblete del delantero Hulk. Meses después volvió a Internacional y en su segundo ciclo debutó el 23 de julio con un empate 1-1 frente a Red Bull Bragantino por el Brasileirao.

Su estreno más reciente fue en Europa al frente de Alavés, donde sufrió una eliminación en la Copa del Rey ante Deportiva Minera, equipo de la cuarta división. Tras el 2-2 en el tiempo extra, el conjunto español cayó 4-2 en la definición por penales.

En total, Coudet acumula tres victorias, un empate y cuatro derrotas en sus siete debuts como entrenador. Este jueves buscará equilibrar el historial cuando tenga su primera presentación como técnico de River frente a Huracán.