Chacho Coudet debuta como DT de River: cómo le fue en sus estrenos como entrenador
Eduardo Coudet tendrá su primer partido como técnico de River ante Huracán y llega con un historial irregular en sus debuts
Eduardo Coudet tendrá este jueves su debut oficial como entrenador de River frente a Huracán por el Torneo Apertura. Será el octavo estreno del Chacho en su carrera como director técnico, que hasta ahora registra un historial irregular entre triunfos, empates y derrotas.
El inicio de su carrera como entrenador se dio el 14 de febrero de 2015 al frente de Rosario Central. Aquella noche visitó a Racing, que venía de ser campeón, por la primera fecha del Campeonato de Primera División. Ese partido tuvo una particularidad histórica: el arquero Sebastián Saja alcanzó el récord de imbatibilidad en la Academia con 587 minutos. Sin embargo, apenas 38 segundos después de lograr la marca, Franco Cervi marcó el gol que le dio el triunfo 1-0 al Canalla. El ciclo de Coudet en el Canalla finalizó tras la derrota 4-3 ante River en la final de la Copa Argentina 2016.
Siete meses después de su salida de Rosario Central, el entrenador tuvo su primera experiencia en el exterior al asumir en Xolos de Tijuana. Su debut fue el 22 de julio de 2017 con una derrota 2-0 como local ante Cruz Azul.
Luego regresó a la Argentina para dirigir a Racing. Su estreno en la Academia fue el 29 de enero de 2018, por la fecha 13 de la Superliga 2017/18, con una caída 2-1 frente a Unión en Santa Fe. Racing comenzó ganando con un tanto de Diego González, pero Franco Soldano y Diego Zabala dieron vuelta el resultado.
Tras conquistar el Trofeo de Campeones 2019 con el conjunto de Avellaneda, Coudet emigró a Brasil para dirigir a Internacional de Porto Alegre. Allí debutó el 23 de enero de 2020 con una victoria 1-0 ante Juventude como visitante, por el Campeonato Gaúcho.
Sus experiencias en Europa y el regreso a Brasil
Durante su etapa en el Inter recibió una propuesta para dirigir en Europa y aceptó la oferta del Celta de Vigo. Su debut en el fútbol español fue el 21 de noviembre de 2020 con una derrota 4-2 frente a Sevilla en el estadio Sánchez Pizjuán.
Tras dos años en el club gallego regresó a Brasil para hacerse cargo de Atlético Mineiro. Allí comenzó con una victoria 2-1 ante Caldense el 21 de enero de 2023, con un doblete del delantero Hulk. Meses después volvió a Internacional y en su segundo ciclo debutó el 23 de julio con un empate 1-1 frente a Red Bull Bragantino por el Brasileirao.
Su estreno más reciente fue en Europa al frente de Alavés, donde sufrió una eliminación en la Copa del Rey ante Deportiva Minera, equipo de la cuarta división. Tras el 2-2 en el tiempo extra, el conjunto español cayó 4-2 en la definición por penales.
En total, Coudet acumula tres victorias, un empate y cuatro derrotas en sus siete debuts como entrenador. Este jueves buscará equilibrar el historial cuando tenga su primera presentación como técnico de River frente a Huracán.
