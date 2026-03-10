El probable equipo de River para el debut del Chacho Coudet ante Huracán por el Torneo Apertura

En caso de ser incluido desde el inicio, ocuparía el lugar del juvenil Ian Subiabre en la zona de creación, aportando mayor claridad en los últimos metros para asistir a los delanteros Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. Si finalmente no llega a la titularidad, las alternativas que maneja el cuerpo técnico son Kendry Páez o Santiago Lencina. Con varios días de trabajo y una idea de juego basada en presión, intensidad y dinámica, el River de Coudet empieza a tomar forma de cara a su primer desafío oficial.

La probable formación de River para enfrentar a Huracán

El equipo que se perfila para enfrentar a Huracán estaría integrado por Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.