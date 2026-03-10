El probable equipo de River para el debut del Chacho Coudet ante Huracán por el Torneo Apertura
Eduardo Coudet define la formación del Millonario para enfrentar a Huracán en su debut como DT, con Juanfer Quintero como posible titular.
Eduardo Coudet ultima detalles para su debut como entrenador de River ante Huracán por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. El DT mantendría la base del equipo que utilizaba Marcelo Gallardo, aunque analiza algunos cambios, entre ellos el posible regreso de Juan Fernando Quintero.
El entrenador aprovechará una práctica táctica clave en el River Camp para ajustar los últimos detalles de la formación que saldrá a la cancha este jueves, en el encuentro correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura 2026.
Durante los primeros días de trabajo, el cuerpo técnico puso el foco en recuperar la intensidad física del plantel y generar un cambio anímico tras la salida de Marcelo Gallardo. El parate del torneo permitió realizar una especie de mini pretemporada, con entrenamientos exigentes y ejercicios orientados a la presión alta, uno de los rasgos característicos de los equipos dirigidos por Coudet.
En cuanto a la formación, el nuevo entrenador no planea realizar una revolución inmediata. La idea es mantener una base similar al once que venía jugando en los últimos partidos, aunque con algunos ajustes tácticos y cambios puntuales.
Juanfer Quintero, la principal duda del Chacho Coudet
Una de las principales novedades podría ser el regreso de Juan Fernando Quintero. El mediocampista colombiano dejó atrás una lesión y, tras buenos entrenamientos en la semana, aparece con chances de volver directamente al equipo titular.
En caso de ser incluido desde el inicio, ocuparía el lugar del juvenil Ian Subiabre en la zona de creación, aportando mayor claridad en los últimos metros para asistir a los delanteros Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. Si finalmente no llega a la titularidad, las alternativas que maneja el cuerpo técnico son Kendry Páez o Santiago Lencina. Con varios días de trabajo y una idea de juego basada en presión, intensidad y dinámica, el River de Coudet empieza a tomar forma de cara a su primer desafío oficial.
La probable formación de River para enfrentar a Huracán
El equipo que se perfila para enfrentar a Huracán estaría integrado por Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.
