El primer posible 11 del Chacho Coudet en su estreno como entrenador de River

Si finalmente Quintero ingresa desde el inicio, el jugador que dejaría su lugar sería Ian Subiabre. De esa manera se modificaría el esquema ofensivo que había utilizado Marcelo Escudero en el empate frente a Independiente Rivadavia, desarmando el tridente que había presentado en aquel encuentro.

De todas maneras, el cuerpo técnico también contempla la posibilidad de esperar a que el colombiano alcance su mejor forma física antes de devolverle la titularidad. En ese caso, las alternativas para ocupar ese lugar serían Kendry Páez o Santiago Lencina.

Otra de las incógnitas pasa por el acompañante de Sebastián Driussi en el ataque. Joaquín Freitas, Facundo Colidio y Maximiliano Salas aparecen como las principales opciones para completar la dupla ofensiva, en una decisión que el entrenador terminará de definir horas antes del partido.

La formación de River vs. Huracán por el Torneo Apertura 2026

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Juan Fernando Quintero; Joaquín Freitas, Facundo Colidio o Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.