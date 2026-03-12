El primer posible 11 del Chacho Coudet en su estreno como entrenador de River
El flamante entrenador del Millonario prepara su estreno oficial con la intención de mantener la base heredada y aplicar cambios de manera gradual.
La nueva etapa de River bajo la conducción de Eduardo Coudet comenzará oficialmente este jueves por la noche cuando el equipo visite a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El encuentro, correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura 2026, marcará el debut del entrenador en el banco del Millonario, luego de varios días de trabajo intenso junto al plantel.
Desde su llegada, el director técnico dejó en claro que no pretende realizar una transformación abrupta en el funcionamiento del equipo. La idea principal es mantener buena parte de la estructura que dejó el ciclo anterior y comenzar a introducir modificaciones de forma progresiva, buscando que el plantel asimile su propuesta sin perder estabilidad. Uno de los principales objetivos del nuevo cuerpo técnico en esta primera etapa es generar un cambio en el aspecto anímico del grupo.
El irregular arranque de campeonato dejó secuelas en el plantel y el entrenador considera clave recuperar la confianza colectiva para volver a competir al nivel que se espera de River. Para comenzar ese proceso, durante la semana se implementó una exigente rutina de entrenamientos que apuntó especialmente al aspecto físico. El incremento en la carga de trabajo fue el primer paso de Coudet para intentar imprimirle al equipo una mayor intensidad en el juego.
En cuanto a la formación para el partido frente a Huracán, el entrenador analiza realizar una sola modificación respecto del equipo que jugó recientemente en el torneo. Esa posible variante estaría vinculada al regreso de Juan Fernando Quintero, quien ya dejó atrás la lesión que arrastraba desde el encuentro ante Vélez.
El mediocampista colombiano recibió el alta médica y podría ser titular pese a no encontrarse todavía en su plenitud física. La intención del entrenador es aprovechar su capacidad para manejar los tiempos del juego y aportar claridad en los últimos metros del campo, una cualidad que puede resultar clave para conectar al mediocampo con los delanteros.
Si finalmente Quintero ingresa desde el inicio, el jugador que dejaría su lugar sería Ian Subiabre. De esa manera se modificaría el esquema ofensivo que había utilizado Marcelo Escudero en el empate frente a Independiente Rivadavia, desarmando el tridente que había presentado en aquel encuentro.
De todas maneras, el cuerpo técnico también contempla la posibilidad de esperar a que el colombiano alcance su mejor forma física antes de devolverle la titularidad. En ese caso, las alternativas para ocupar ese lugar serían Kendry Páez o Santiago Lencina.
Otra de las incógnitas pasa por el acompañante de Sebastián Driussi en el ataque. Joaquín Freitas, Facundo Colidio y Maximiliano Salas aparecen como las principales opciones para completar la dupla ofensiva, en una decisión que el entrenador terminará de definir horas antes del partido.
La formación de River vs. Huracán por el Torneo Apertura 2026
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Juan Fernando Quintero; Joaquín Freitas, Facundo Colidio o Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
