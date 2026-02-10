Kylian Mbappé estalló contra Franco Mastantuono tras una jugada fallida en Real Madrid: el video

Mastantuono, por su parte, se mostró contrariado tras la ocasión fallida y se lamentó por no haber tomado una mejor decisión. La secuencia no tardó en viralizarse en redes sociales, donde el cruce entre el joven argentino y la figura francesa generó todo tipo de reacciones entre los hinchas del Real Madrid.

Los números de Franco Mastantuono en la temporada

Franco Mastantuono lleva un total de 24 juegos con la camiseta de Real Madrid, anotó tres goles y aportó una asistencia. Si bien no se trata de números arrolladores, el argentino está dando sus primeros pasos en el Viejo Continente.