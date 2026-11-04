Stefano Di Carlo, tras el Superclásico: "Hemos pedido que Nicolás Ramírez no nos dirija más"

Más allá de las críticas al árbitro, el presidente reconoció que el rendimiento del equipo no estuvo a la altura. Admitió que River no pateó al arco y que esa imagen no representa al club, aunque señaló que la sensación de injusticia también golpeó el ánimo del plantel durante el partido. El equipo de Núñez ya da vuelta la página. Su próximo compromiso será la visita a Aldosivi, con bajas obligadas.