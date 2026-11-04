Stefano Di Carlo, tras el Superclásico: "Hemos pedido que Nicolás Ramírez no nos dirija más"
El presidente de River presentó un pedido formal para que Nicolás Ramírez no vuelva a dirigir al equipo tras el 1-0 de Boca en el Superclásico.
River no quiere volver a tener a Nicolás Ramírez como árbitro. El presidente Stéfano Di Carlo confirmó este miércoles que el club hizo una presentación formal para que el juez no vuelva a dirigir al equipo. El pedido llega después de su actuación en el Superclásico que Boca ganó 1-0 en la Bombonera por el Torneo Clausura.
En diálogo con ESPN, el mandatario calificó el arbitraje como desastroso y apuntó directamente contra la intención del juez: “Fue decididamente a complicar el partido”. Por eso, explicó, el club pidió de manera concreta que Ramírez no lo dirija más. El dirigente también sostuvo que las quejas por los arbitrajes no son exclusivas de River y que se repiten en otras canchas del fútbol argentino.
El enojo de Stefano Di Carlo con Nicolás Ramírez tras el Superclásico
IMPORTANTE: La Selección Argentina-Uruguay en La Bombonera: a qué hora salen a la venta las entradas y cuánto cuestan
El Millonario terminó el partido con nueve jugadores. Lucas Martínez Quarta vio la roja en el primer tiempo y Gonzalo Montiel, en el segundo. Además, la no expulsión a Leandro Paredes también generó mucha bronca puertas adentro. Desde River cuestionan que Ramírez no aplicó el mismo criterio para jugadas similares de uno y otro equipo. Di Carlo definió la postura del club como una reacción ante lo que considera una agresión.
Más allá de las críticas al árbitro, el presidente reconoció que el rendimiento del equipo no estuvo a la altura. Admitió que River no pateó al arco y que esa imagen no representa al club, aunque señaló que la sensación de injusticia también golpeó el ánimo del plantel durante el partido. El equipo de Núñez ya da vuelta la página. Su próximo compromiso será la visita a Aldosivi, con bajas obligadas.
Stefano Di Carlo y la obligación de River este año: "Tiene que salir campeón"
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario