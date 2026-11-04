Tomás Aranda ya entrena a la par de sus compañeros: el video que ilusiona a todo Boca
Tomás Aranda se recuperó antes de lo previsto de una fractura de peroné y Arruabarrena lo evalúa para el banco ante Defensa y Justicia en la Bombonera.
Tomás Aranda volvió a entrenarse a la par de sus compañeros y podría regresar antes de lo previsto. El club difundió un video desde el Predio en el que se lo ve suelto y participativo. Según trascendió, Rodolfo Arruabarrena ya lo piensa para el banco ante Defensa y Justicia, el sábado 7 de noviembre en la Bombonera. En ese partido Boca puede consagrarse campeón de la Anual si gana.
En las imágenes que publicaron las redes oficiales, el 10 aparece con movimientos ágiles y el toque de siempre, en plena práctica con el grupo. La secuencia es corta, pero alcanza para ver cómo llega físicamente.
La planificación inicial apuntaba a que estuviera disponible para la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield, el 14 de noviembre, y para la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, el 21. Si completa la semana de entrenamientos sin inconvenientes, el Vasco podría adelantar esos plazos y meterlo entre los convocados. Por ahora, no hay confirmación oficial.
El video que ilusiona a todo Boca: Tomás Aranda entrena a la par
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A fines de agosto se conoció la fractura de peroné de la joya Xeneize, y en ese momento se estimó su regreso para comienzos de 2027. Sin embargo, la fractura consolidó antes de lo esperado y eso le permitió volver a los trabajos grupales con varias semanas de anticipación.
Su último partido fue el 23 de agosto, en el empate 1-1 ante Racing en el Cilindro de Avellaneda. Desde entonces se perdió los cruces con Vélez y la Academia por la Copa Argentina, los clásicos ante San Lorenzo e Independiente, los cuartos y las semifinales de la Sudamericana y el Superclásico del domingo 1 de noviembre.
El calendario que viene para Boca
Aranda aparece como una carta más para el tramo decisivo del año, en el que Boca pelea en todos los frentes:
- Sábado 7 de noviembre: Defensa y Justicia, en la Bombonera, con chances de ganar la Anual.
- 14 de noviembre: semifinal de la Copa Argentina ante Banfield.
- 21 de noviembre: final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.
- Los playoffs del Torneo Clausura.
Entre la semifinal ante Banfield y la final continental habrá siete días.
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