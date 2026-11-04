Tomás Aranda ya entrena a la par de sus compañeros: el video que ilusiona a todo Boca

Su último partido fue el 23 de agosto, en el empate 1-1 ante Racing en el Cilindro de Avellaneda. Desde entonces se perdió los cruces con Vélez y la Academia por la Copa Argentina, los clásicos ante San Lorenzo e Independiente, los cuartos y las semifinales de la Sudamericana y el Superclásico del domingo 1 de noviembre.

El calendario que viene para Boca

Aranda aparece como una carta más para el tramo decisivo del año, en el que Boca pelea en todos los frentes:

Sábado 7 de noviembre : Defensa y Justicia, en la Bombonera, con chances de ganar la Anual.

: Defensa y Justicia, en la Bombonera, con chances de ganar la Anual. 14 de noviembre : semifinal de la Copa Argentina ante Banfield.

: semifinal de la Copa Argentina ante Banfield. 21 de noviembre : final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

: final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. Los playoffs del Torneo Clausura.

Entre la semifinal ante Banfield y la final continental habrá siete días.