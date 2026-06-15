Chau invicto: Gaethje sorprendió a Topuria y se quedó con el cinturón ligero en una noche histórica de UFC
El peleador estadounidense derrotó al hispano-georgiano tras un castigo sostenido durante gran parte del combate. La esquina del campeón decidió detener la pelea.
La UFC vivió una de las jornadas más impactantes de los últimos años con la inesperada caída de Ilia Topuria. En un escenario sin precedentes montado en los jardines de la Casa Blanca, Justin Gaethje logró lo que muchos consideraban improbable: derrotar al hasta entonces invicto campeón de peso ligero y quedarse con el cinturón más importante de su carrera.
La velada reunió a miles de personas en Washington DC y fue concebida como uno de los eventos más ambiciosos en la historia de la compañía. Cerca de 4.000 espectadores presenciaron la acción dentro del predio principal, mientras que decenas de miles de fanáticos siguieron la actividad desde sectores adyacentes preparados especialmente para la ocasión.
La organización del evento, a cargo del mandamás Dana White, amigo personal del presidente Donald Trump, desplegó un espectáculo de gran magnitud, acompañado por representantes del gobierno estadounidense, miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y una producción que demandó una inversión millonaria.
La caída del rey en la UFC: Ilia Topuria cayó sin atenuantes frente a Justin Gaethje
La llegada de Topuria fue una de las imágenes más llamativas de la noche. El campeón realizó una entrada cargada de simbolismo, atravesando distintos sectores del complejo presidencial mientras era acompañado por música en vivo y una puesta en escena diseñada para resaltar su condición de estrella. Todo parecía preparado para una nueva defensa exitosa del cinturón, aunque el desarrollo de la pelea terminaría contando una historia completamente diferente.
Desde el inicio, Gaethje mostró una versión agresiva y efectiva. El estadounidense consiguió imponer distancia, conectar golpes precisos y generar complicaciones a un rival que no se veía cómodo dentro del octágono. Durante el primer asalto logró marcar diferencias importantes y hasta provocó un corte visible en el rostro del campeón.
La reacción de Topuria llegó en el segundo capítulo. Allí mostró algunos destellos de su mejor nivel, castigó el cuerpo de Gaethje y generó situaciones que hicieron pensar en una posible definición anticipada. Sin embargo, con el correr de los minutos comenzaron a aparecer señales preocupantes. La intensidad disminuyó, el desgaste físico empezó a notarse y la potencia de sus ataques dejó de ser determinante.
Gaethje aprovechó cada una de esas señales. Mientras el campeón parecía perder energía, el estadounidense creció en confianza y encontró espacios para seguir acumulando castigo. La diferencia fue ampliándose asalto tras asalto, ante una multitud que empezaba a ilusionarse con una de las mayores sorpresas recientes de la organización. Al finalizar el cuarto round, la situación era demasiado complicada para Topuria.
Con una clara desventaja en las tarjetas y después de recibir numerosos impactos, su esquina tomó la decisión de poner fin al combate. Aleksandre Topuria fue quien solicitó oficialmente la detención de la pelea, evitando que el castigo continuara en el quinto asalto. La derrota significó el final del invicto profesional de Ilia, que quedó con un récord de 17 victorias y una caída.
Para Gaethje, en cambio, representó la coronación de una larga trayectoria dentro de la UFC. Después de haber conquistado títulos interinos y el cinturón BMF, finalmente alcanzó el objetivo de convertirse en campeón indiscutido de la división ligera. Ahora, el gran desafío para Topuria será reconstruirse y demostrar que puede volver a la cima tras sufrir el primer gran golpe de su carrera deportiva.
Mirá el resumen de la guerra entre Ilia Topuria y Justin Gaethje en UFC Freedom 250
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