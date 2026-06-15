Chau invicto: Gaethje sorprendió a Topuria y se quedó con el cinturón ligero en una noche histórica de UFC

Desde el inicio, Gaethje mostró una versión agresiva y efectiva. El estadounidense consiguió imponer distancia, conectar golpes precisos y generar complicaciones a un rival que no se veía cómodo dentro del octágono. Durante el primer asalto logró marcar diferencias importantes y hasta provocó un corte visible en el rostro del campeón.

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La reacción de Topuria llegó en el segundo capítulo. Allí mostró algunos destellos de su mejor nivel, castigó el cuerpo de Gaethje y generó situaciones que hicieron pensar en una posible definición anticipada. Sin embargo, con el correr de los minutos comenzaron a aparecer señales preocupantes. La intensidad disminuyó, el desgaste físico empezó a notarse y la potencia de sus ataques dejó de ser determinante.

Gaethje aprovechó cada una de esas señales. Mientras el campeón parecía perder energía, el estadounidense creció en confianza y encontró espacios para seguir acumulando castigo. La diferencia fue ampliándose asalto tras asalto, ante una multitud que empezaba a ilusionarse con una de las mayores sorpresas recientes de la organización. Al finalizar el cuarto round, la situación era demasiado complicada para Topuria.

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Con una clara desventaja en las tarjetas y después de recibir numerosos impactos, su esquina tomó la decisión de poner fin al combate. Aleksandre Topuria fue quien solicitó oficialmente la detención de la pelea, evitando que el castigo continuara en el quinto asalto. La derrota significó el final del invicto profesional de Ilia, que quedó con un récord de 17 victorias y una caída.

Para Gaethje, en cambio, representó la coronación de una larga trayectoria dentro de la UFC. Después de haber conquistado títulos interinos y el cinturón BMF, finalmente alcanzó el objetivo de convertirse en campeón indiscutido de la división ligera. Ahora, el gran desafío para Topuria será reconstruirse y demostrar que puede volver a la cima tras sufrir el primer gran golpe de su carrera deportiva.

Mirá el resumen de la guerra entre Ilia Topuria y Justin Gaethje en UFC Freedom 250

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