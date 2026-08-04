Tristeza en la UFC: murió un famoso peleador brasileño a los 34 años
El luchador Allan Nascimento, conocido como “Puro Osso”, fue encontrado sin respuesta mientras dormía y los primeros reportes señalaron un aparente ataque cardíaco.
El mundo de las artes marciales mixtas quedó conmocionado por la muerte de Allan Nascimento, reconocido peleador brasileño de la UFC que falleció a los 34 años. La noticia fue comunicada oficialmente por la organización y generó numerosas muestras de tristeza entre compañeros, entrenadores y seguidores del deporte.
Nascimento, conocido por el apodo de “Puro Osso”, competía en la categoría de peso mosca y formaba parte de la UFC desde 2021. La organización confirmó que el deportista fue encontrado sin respuesta mientras dormía y que, pese a la intervención del equipo médico, no pudo ser reanimado. Los primeros reportes indicaron que habría sufrido un aparente ataque cardíaco.
La noticia significó un fuerte impacto por la corta edad del luchador y por tratarse de un deportista que todavía se encontraba en actividad profesional. Su última presentación había sido apenas unas semanas antes de su fallecimiento.
¿Qué se sabe sobre la muerte de Allan Nascimento?
De acuerdo con el comunicado difundido por la UFC, Allan Nascimento fue encontrado sin respuesta durante la mañana del lunes 3 de agosto. La organización señaló que se trató de un aparente ataque al corazón mientras dormía y explicó que los profesionales médicos que acudieron al lugar realizaron esfuerzos para asistirlo.
El comunicado oficial expresó: “Esta mañana, lunes 3 de agosto, nuestro querido peleador de peso mosca, Allan Nascimento, fue encontrado sin respuesta después de sufrir un aparente ataque al corazón mientras dormía”.
La UFC agregó que, pese a los esfuerzos realizados por el equipo médico, el luchador fue declarado muerto en el lugar. La compañía también envió sus condolencias a los familiares, amigos, compañeros de equipo y seres queridos del brasileño.
La última pelea de Allan Nascimento en UFC
La última aparición de Nascimento dentro del octágono se produjo el 20 de junio de 2026, durante un evento realizado en Las Vegas. En aquella oportunidad enfrentó a Mitch Raposo y perdió por decisión dividida de los jueces.
El brasileño había construido una carrera importante dentro de las artes marciales mixtas. Su registro profesional era de 22 victorias y siete derrotas, mientras que dentro de UFC había conseguido cuatro triunfos y sufrido dos caídas.
Uno de los aspectos más destacados de su estilo era su especialización en las técnicas de sumisión. Nascimento era cinturón negro de jiu jitsu brasileño y había desarrollado buena parte de su formación en disciplinas de combate desde muy joven.
El legado de “Puro Osso” en la UFC
Durante su trayectoria, Allan Nascimento se ganó un lugar dentro de la categoría de peso mosca y construyó una carrera basada especialmente en su capacidad para llevar los combates al terreno de la lucha y las sumisiones. Una de las frases que solía repetir reflejaba su filosofía deportiva: “Cuando tiene dedicación, los resultados vienen”.
La UFC, por su parte, destacó la figura del brasileño y acompañó a sus familiares y allegados tras conocerse la noticia. La muerte de Nascimento generó repercusión en el ambiente de las MMA y dejó enlutada a una organización en la que había competido durante los últimos años. A los 34 años, y todavía en actividad profesional, Allan Nascimento dejó una trayectoria marcada por 29 combates profesionales, cuatro victorias dentro de UFC y una fuerte identificación con las artes marciales brasileñas.
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