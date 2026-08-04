Tristeza en la UFC: murió un famoso peleador brasileño a los 34 años

La UFC agregó que, pese a los esfuerzos realizados por el equipo médico, el luchador fue declarado muerto en el lugar. La compañía también envió sus condolencias a los familiares, amigos, compañeros de equipo y seres queridos del brasileño.

La última pelea de Allan Nascimento en UFC

La última aparición de Nascimento dentro del octágono se produjo el 20 de junio de 2026, durante un evento realizado en Las Vegas. En aquella oportunidad enfrentó a Mitch Raposo y perdió por decisión dividida de los jueces.

El brasileño había construido una carrera importante dentro de las artes marciales mixtas. Su registro profesional era de 22 victorias y siete derrotas, mientras que dentro de UFC había conseguido cuatro triunfos y sufrido dos caídas.

Uno de los aspectos más destacados de su estilo era su especialización en las técnicas de sumisión. Nascimento era cinturón negro de jiu jitsu brasileño y había desarrollado buena parte de su formación en disciplinas de combate desde muy joven.

El legado de “Puro Osso” en la UFC

Durante su trayectoria, Allan Nascimento se ganó un lugar dentro de la categoría de peso mosca y construyó una carrera basada especialmente en su capacidad para llevar los combates al terreno de la lucha y las sumisiones. Una de las frases que solía repetir reflejaba su filosofía deportiva: “Cuando tiene dedicación, los resultados vienen”.

La UFC, por su parte, destacó la figura del brasileño y acompañó a sus familiares y allegados tras conocerse la noticia. La muerte de Nascimento generó repercusión en el ambiente de las MMA y dejó enlutada a una organización en la que había competido durante los últimos años. A los 34 años, y todavía en actividad profesional, Allan Nascimento dejó una trayectoria marcada por 29 combates profesionales, cuatro victorias dentro de UFC y una fuerte identificación con las artes marciales brasileñas.