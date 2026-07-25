UFC: Santiago Ponzinibbio sufrió una dura derrota ante Sam Petterson por TKO
El luchador inglés dominó las acciones y finalizó al "Rasta" mediante una ráfaga de golpes a los 3:06 del Round 2.
El luchador argentino Santiago Ponzinibbio sufrió una dura derrota este sábado por nocaut técnico (TKO) ante el inglés Sam Patterson en el segundo asalto de su pelea en UFC Abu Dabi.
Patterson dominó las acciones y finalizó al "Rasta" mediante una ráfaga de golpes a los 3:06 del Round 2, tras lo cual el récord profesional del platense queda en 31 victorias y 10 derrotas.
La caída de Ponzinibbio en su regreso al octágono profundiza un momento de irregularidad para el veterano de 39 años, quien arrastra dos derrotas consecutivas por la vía rápida tras haber perdido previamente contra Daniel Rodríguez en mayo de 2025.
Video: así fue el TKO de Sam Patterson a Santiago Ponzinibbio en UFC de Abu Dabi
Las impactantes secuelas que sufrió Ilia Topuria tras la derrota ante Justin Gaethje en la UFC
La histórica velada organizada por la UFC en los jardines de la Casa Blanca dejó una de las imágenes más impactantes de los últimos tiempos dentro de las artes marciales mixtas. Más allá de la sorpresiva derrota de Ilia Topuria frente a Justin Gaethje, el estado físico en el que terminó el peleador hispano-georgiano se convirtió en uno de los temas más comentados tras el evento.
El combate representaba una oportunidad clave para Topuria, que llegaba con un impecable récord de 17 victorias sin derrotas y la intención de consolidarse como una de las máximas figuras de la compañía. Sin embargo, la noche tomó un rumbo completamente distinto cuando Gaethje comenzó a encontrar espacios para conectar golpes de enorme potencia sobre el rostro del campeón.
Desde el primer asalto, el estadounidense logró marcar diferencias importantes. Uno de los impactos más significativos abrió un profundo corte cerca del ojo derecho de Topuria, una herida que condicionó el desarrollo del resto de la pelea. A medida que avanzaban los rounds, el daño comenzó a acumularse de manera evidente.
Gaetjhe sorprendió a todos y le sacó el invicto a Ilia Topuria en la UFC
Aunque el peleador español intentó mantenerse competitivo y respondió con momentos de agresividad, la situación física se volvió cada vez más delicada. Los golpes dirigidos a la cabeza generaron una inflamación progresiva en ambos pómulos, además de múltiples cortes que provocaron una importante pérdida de sangre.
Uno de los momentos más preocupantes se produjo durante las conversaciones entre Topuria y su equipo en el rincón. Ante las evidentes dificultades que mostraba el campeón para reaccionar a los ataques, el entrenador de boxeo Javi Climent le consultó directamente sobre su visión. La respuesta fue alarmante: “No veo casi nada”.
Esa confesión reflejó la gravedad de la situación. Durante el tercer y cuarto asalto, el luchador recibió nuevos impactos que agravaron aún más las lesiones. Las imágenes difundidas posteriormente mostraron un rostro completamente diferente al habitual: cortes profundos en la zona de la nariz y las cejas, hematomas visibles y una inflamación tan severa que uno de sus ojos prácticamente permanecía cerrado.
Consciente de que la integridad física del peleador estaba en riesgo, su hermano Aleksandre Topuria tomó una decisión determinante antes del inicio del quinto round. “Hay que llamar al doctor porque no ve nada”, expresó al solicitar la intervención de los médicos encargados del control sanitario de la pelea.
Tras la evaluación correspondiente, se determinó que Topuria no estaba en condiciones de continuar. El combate fue detenido y el título cambió de manos. Poco después, la organización activó los protocolos médicos habituales y trasladó al luchador a un centro asistencial de Washington para realizar estudios más exhaustivos.
Durante la conferencia de prensa posterior al evento, el presidente de la UFC, Dana White, se refirió al estado del peleador. “Está hecho un desastre. Mis planes para él son que vaya a casa y descanse, que tome su tiempo. Esta noche fue una noche dura para él”, afirmó. Además, reconoció la posibilidad de que el excampeón hubiera sufrido una fractura en el hueso orbital, una lesión frecuente en este tipo de combates.
La derrota significó el fin de un invicto que parecía destinado a extenderse durante mucho tiempo. Sin embargo, más allá del resultado deportivo, la principal preocupación ahora pasa por la recuperación física de Topuria. El peleador deberá atravesar una etapa de rehabilitación antes de pensar en un eventual regreso al octágono, donde buscará iniciar el camino para recuperar el lugar que perdió en una de las noches más difíciles de su carrera.
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