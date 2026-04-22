Enzo Fernández se quedó sin DT: Chelsea echó a Liam Rosenior tras la crisis deportiva
El club londinense decidió cortar el ciclo del entrenador luego de una racha negativa alarmante y en medio del descontento de los hinchas. Solo duró cuatro meses.
Golpe para Enzo Fernández. La crisis que venía atravesando Chelsea tuvo su primera gran consecuencia: la salida de Liam Rosenior como entrenador del primer equipo. La decisión fue oficializada este miércoles mediante un comunicado en el que la institución explicó los motivos de la destitución, marcados principalmente por los malos resultados recientes.
El detonante final fue la dura derrota por 3-0 ante Brighton, un resultado que profundizó el mal momento de los Blues y que terminó por agotar la paciencia de la dirigencia. En la nota publicada por el club, se remarcó el agradecimiento hacia el entrenador saliente: "En nombre de todos en el Chelsea, agradecemos a Liam y a su cuerpo técnico su esfuerzo durante su estancia en el club. Desde su llegada a mitad de temporada, Liam ha mostrado total integridad y profesionalidad".
Sin embargo, el reconocimiento no alcanzó para sostenerlo en el cargo. La propia dirigencia dejó en claro que la decisión estuvo directamente vinculada al rendimiento deportivo: "No ha sido una decisión fácil, pero los resultados recientes no han cumplido las expectativas. Le deseamos mucho éxito en el futuro".
Rosenior había asumido en enero tras la salida de Enzo Maresca, con la misión de encauzar el rumbo del equipo en una temporada compleja. No obstante, los números nunca acompañaron su gestión. El Chelsea acumuló cinco derrotas consecutivas en la Premier League sin lograr convertir goles, una estadística que refleja la falta de respuesta tanto ofensiva como colectiva.
A este panorama se sumó la eliminación en los octavos de final de la Champions League frente al Paris Saint-Germain (PSG), otro golpe que debilitó aún más el proyecto deportivo. Además, el equipo perdió terreno en la tabla local, alejándose de los puestos de clasificación a competiciones europeas.
El clima en torno al entrenador ya venía deteriorado desde hacía semanas. La hinchada había manifestado su descontento en reiteradas ocasiones, y tras la caída en Brighton, el malestar se hizo aún más evidente con abucheos desde la tribuna visitante, que terminó de marcar el final del ciclo.
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En reemplazo de Rosenior, el club designó como técnico interino a Calum McFarlane, quien estará al frente del equipo hasta el final de la temporada. Contará con el respaldo del actual cuerpo técnico mientras la dirigencia inicia la búsqueda de un nuevo entrenador que pueda liderar un proyecto a largo plazo.
En el comunicado oficial también se dejó en claro cuáles son los objetivos inmediatos: intentar clasificar a torneos internacionales y avanzar en la FA Cup, donde el equipo todavía sigue en carrera, y deberá enfrentar al Leeds United. La dirigencia entiende que, a pesar del mal momento, aún hay margen para cerrar la temporada con una mejora en el rendimiento.
El futuro del conjunto londinense, donde también juega Alejandro Garnacho, dependerá ahora de las decisiones que tome en este proceso de reconstrucción, con la necesidad urgente de encontrar estabilidad en el banco y recuperar la competitividad que lo caracterizó en los últimos años.
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