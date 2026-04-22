Enzo Fernández se quedó sin DT: Chelsea echó a Liam Rosenior tras la crisis deportiva

A este panorama se sumó la eliminación en los octavos de final de la Champions League frente al Paris Saint-Germain (PSG), otro golpe que debilitó aún más el proyecto deportivo. Además, el equipo perdió terreno en la tabla local, alejándose de los puestos de clasificación a competiciones europeas.

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El clima en torno al entrenador ya venía deteriorado desde hacía semanas. La hinchada había manifestado su descontento en reiteradas ocasiones, y tras la caída en Brighton, el malestar se hizo aún más evidente con abucheos desde la tribuna visitante, que terminó de marcar el final del ciclo.

Quién será el DT del Chelsea de Enzo Fernádez tras la salida de Rosenior

En reemplazo de Rosenior, el club designó como técnico interino a Calum McFarlane, quien estará al frente del equipo hasta el final de la temporada. Contará con el respaldo del actual cuerpo técnico mientras la dirigencia inicia la búsqueda de un nuevo entrenador que pueda liderar un proyecto a largo plazo.

En el comunicado oficial también se dejó en claro cuáles son los objetivos inmediatos: intentar clasificar a torneos internacionales y avanzar en la FA Cup, donde el equipo todavía sigue en carrera, y deberá enfrentar al Leeds United. La dirigencia entiende que, a pesar del mal momento, aún hay margen para cerrar la temporada con una mejora en el rendimiento.

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El futuro del conjunto londinense, donde también juega Alejandro Garnacho, dependerá ahora de las decisiones que tome en este proceso de reconstrucción, con la necesidad urgente de encontrar estabilidad en el banco y recuperar la competitividad que lo caracterizó en los últimos años.

Así está la tabla de posiciones de la Premier League 2025/26

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