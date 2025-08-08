Chicho Serna cerró su ciclo en Boca con una carta a los hinchas: "Di todo y no fue suficiente"

En el tramo final del escrito, confesó que la despedida le genera una profunda emoción y que, si bien deja de ser parte de la dirigencia, seguirá vinculado desde otro lugar: la tribuna. “Con lágrimas en los ojos, deseo de corazón que el futuro vaya muy bien y seguramente nos volveremos a encontrar, esta vez alentando al más grande del mundo. ¡Hasta siempre, los quiero mucho!”, concluyó.

De esta manera, uno de los símbolos de la era Bianchi y figura clave en la gestión de los últimos años, cierra un capítulo en su historia con Boca, aunque su vínculo sentimental con la institución permanece intacto.