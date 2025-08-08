Marcos Rojo y su enigmática despedida de Boca: "Hay cosas que prefiero guardarme"
El defensor se despidió del club con un mensaje cargado de emoción, pero también con una frase que despierta dudas sobre los motivos detrás de su salida.
Marcos Rojo puso fin a su etapa en Boca con una carta dirigida a los hinchas, donde repasó su paso por el club y agradeció el cariño recibido durante más de cuatro años y medio. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una línea que dejó abierta la puerta a interpretaciones: “Hay cosas que prefiero guardarme, por el bien de Boca”.
Con estas palabras, dio a entender que hay motivos o situaciones relacionadas con su despedida que decidió no revelar públicamente. Esta frase, sutil pero contundente, sugiere que detrás de su salida hay temas delicados o polémicos que prefiere mantener en reserva para no afectar la imagen del club o la relación con los hinchas.
El mensaje completo estuvo marcado por la nostalgia y el orgullo: recordó la felicidad de cumplir su sueño de jugar en Boca, la honra de ser capitán y el vínculo profundo con la gente que siempre lo apoyó, incluso en los momentos difíciles. No obstante, la mención de esas “cosas” que prefiere callar añade una capa de misterio sobre los verdaderos motivos que precipitaron su partida.
Rojo no esquivó la autocrítica: reconoció que cometió errores y pidió disculpas a los hinchas, aunque subrayó que siempre dejó todo en la cancha. Asimismo, destacó el apoyo incondicional de la gente, incluso en los momentos complicados, cuando los resultados no acompañaban. “Son únicos”, les dijo, al recordar cómo alentaban sin importar el lugar ni las circunstancias.
Asimismo, confesó que se va de un lugar del que nunca hubiese querido irse, aceptando que hay ciclos que se cierran, a veces, de maneras inesperadas. Cerró su comunicado con una muestra de cariño y pertenencia: “Los quiero y los voy a extrañar, bosteros”.
Mientras tanto, los de Avellaneda aceleraron las gestiones: Sebastián Saja, director deportivo, ya había mantenido contacto con el defensor semanas atrás, pero aguardaba a que quedara libre. La inminente firma con la Academia se dará bajo un contrato por productividad, condicionado a su rendimiento físico, y podría concretarse en cuestión de horas.
El mensaje completo de Marcos Rojo a los hinchas de Boca
Hoy me toca despedirme de Boca. Del club del cual soy hincha y donde siempre quise jugar. Pude cumplir ese sueño y por eso seré un agradecido a la vida siempre. Fueron 4 años y medio donde tuve la suerte de ganar 4 títulos con esta camiseta. Fui Capitan durante mucho tiempo, lo cual para mí será un orgullo imborrable. Fue uno de los privilegios más importantes que tuve en todos mis años de carrera. Quiero que uds, los hinchas, sepan que cada vez que defendí esta camiseta di todo. Se que a veces, me equivoqué.
Me toca irme de donde no quisiera tener que irme nunca, pero creo que hay ciclos que se terminan. A veces, no como uno quiere.
Fui el jugador más feliz del mundo vistiendo mis colores. Le pido disculpas al hincha por mis errores y les agradezco por el apoyo que siempre nos dieron aunque a veces las cosas no salían. Siempre nos acompañaron en todos lados y fueron los protagonistas de cada tarde o noche donde jugáramos. Son únicos.
Quiero agradecer a los entrenadores, a mis compañeros y a todos los empleados del club por este tiempo que compartimos.
Hay cosas que prefiero guardarme, por el bien de Boca, que es lo único que me importa: el club y sus hinchas.
Gracias por esta aventura inolvidable.
Los quiero y los voy a extrañar BOSTEROS.
