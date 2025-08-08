La picante chicana de Jorge Brito a Boca: "Hoy somos superiores en todo"
El presidente de River aprovechó para marcar diferencias con el clásico rival, defendió la postura del club ante el cambio del régimen 1212 y reafirmó que Stefano Di Carlo será su sucesor.
Jorge Brito no dejó pasar la oportunidad para lanzar un mensaje cargado de chicana hacia Boca. En una entrevista donde habló de política deportiva, economía y futuro institucional, el presidente de River aseguró que la realidad actual del club de Núñez está por encima de la de su eterno rival.
“Hace un tiempo atrás, éramos menos que Boca en lo económico, lo deportivo y lo institucional. Pero eso lo revertimos y hoy tenemos una inercia de crecimiento impresionante”, afirmó, encendiendo el debate entre las hinchadas.
Con tono desafiante, Brito cerró con un repaso de los activos del club que, según él, marcan la diferencia con Boca: “Tenemos al mejor plantel del país, al mejor técnico y el estadio más grande de Sudamérica, que se llena todos los partidos. Lo más importante es que tenemos una hinchada que no se compara con ninguna”.
Qué dijo Jorge Brito de la disputa con el Gobierno, el pase de Mastantuono y las elecciones en River
Las declaraciones se dieron en un contexto marcado por la disputa entre los clubes y el Gobierno Nacional por las modificaciones en el régimen tributario conocido como 1212. Brito cuestionó los cambios impulsados por Federico Sturzenegger, que incrementan la carga impositiva sobre las instituciones.
“Lo que existe es un sistema solidario: no pagamos servicios, sino una alícuota del 8% por transferencias y otros conceptos. No hay subsidios escondidos en este régimen”, enfatizó, buscando dejar en claro la posición de River.
El mandatario también se refirió al traspaso récord de Franco Mastantuono al Real Madrid, confirmando que el club embolsará 45 millones de euros netos. Según Brito, esta operación no solo marca un hito para River, sino que reafirma su fortaleza en el mercado internacional, algo que también, implícitamente, lo aleja de la situación de Boca en materia de ventas millonarias recientes.
Además, oficializó lo que muchos intuían: Stefano Di Carlo, actual Secretario General, será el candidato de continuidad en las próximas elecciones. “Tiene todas las condiciones para ser un gran presidente. Va a poder seguir lo que hicimos bien y mejorar muchas otras cosas”, señaló, dejando claro que su gestión busca proyectarse más allá de su mandato.
La frase comparativa, lejos de pasar desapercibida, alimentó la eterna rivalidad con el Xeneize y dejó claro que, para Brito, el presente de River no solo es sólido, sino que está en un nivel superior al de su clásico adversario.
