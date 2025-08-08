La picante chicana de Jorge Brito a Boca: "Hoy somos superiores en todo"

mas monumental.jpg

El mandatario también se refirió al traspaso récord de Franco Mastantuono al Real Madrid, confirmando que el club embolsará 45 millones de euros netos. Según Brito, esta operación no solo marca un hito para River, sino que reafirma su fortaleza en el mercado internacional, algo que también, implícitamente, lo aleja de la situación de Boca en materia de ventas millonarias recientes.

Además, oficializó lo que muchos intuían: Stefano Di Carlo, actual Secretario General, será el candidato de continuidad en las próximas elecciones. “Tiene todas las condiciones para ser un gran presidente. Va a poder seguir lo que hicimos bien y mejorar muchas otras cosas”, señaló, dejando claro que su gestión busca proyectarse más allá de su mandato.

La frase comparativa, lejos de pasar desapercibida, alimentó la eterna rivalidad con el Xeneize y dejó claro que, para Brito, el presente de River no solo es sólido, sino que está en un nivel superior al de su clásico adversario.