Claudio Bravo, histórico arquero de Chile, se retiró del fútbol profesional

"Voy a dejar el fútbol profesional. Creo que he tomado una decisión acertada, una decisión meditada, una decisión también muy conversada a nivel familiar y con mi entorno más cercano", explicó el arquero nacido en Buin el 13 de abril de 1983, en un video publicado en sus redes sociales.

A lo largo de su mensaje, el exBarcelona mostró su gratitud hacia todos los clubes que le abrieron las puertas y le permitieron desarrollarse como profesional y como persona. Agradeció también a los entrenadores, directivos, compañeros y, por supuesto, a los hinchas que lo apoyaron en todo el mundo. Pero, sobre todo, dedicó unas palabras especiales a su familia, a quienes consideró su "motor" a lo largo de estos más de 23 años en el fútbol.

"Me ha tocado la posibilidad de llevar la bandera de nuestro país a lo largo de todo el mundo. Lo he llevado con mucho orgullo. Ha sido lo más maravilloso que he podido hacer dentro de esta preciosa carrera. He jugado dos Mundiales, he jugado Copas América, obteniendo dos títulos para Chile. El orgullo para mí ha sido máximo en la selección nacional", aseveró.

La brillante carrera del arquero chileno Claudio Bravo

La carrera de Bravo comenzó en las inferiores de Las Acacias como delantero, pero rápidamente se volcó a la portería, donde encontró su verdadera vocación.

Su paso por Colo Colo lo catapultó al fútbol europeo, donde defendió los colores de la Real Sociedad durante ocho años antes de fichar por el Barcelona, club con el que alcanzó la cima al conseguir un récord de 755 minutos sin recibir goles en LaLiga de España.

Su carrera continuó en el Manchester City y finalizó en el Real Betis, donde sumó los últimos títulos de una trayectoria dorada que incluye, entre otros, dos Premier League, una Champions League y, por supuesto, las dos Copa América con la selección chilena.

Claudio Bravo deja el fútbol como uno de los mejores arqueros de la historia de Chile y con el reconocimiento de todo el mundo del fútbol por su dedicación y profesionalismo.