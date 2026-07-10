Los 11 de Lionel Scaloni para enfrentar a Suiza en busca de las semifinales

En tanto, suena otra vez el posible ingreso de Nico González, quien viene entrando bien desde el banco y puede aportarle al equipo una enorme cuota de intensidad. Si posible titularidad respondería a la salida de alguno mediocampista, luego de otro flojo partido de Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister.

Los 11 de Lionel Scaloni: el probable equipo para enfrentar a Suiza

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Nico González; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.