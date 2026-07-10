Los 11 de Lionel Scaloni para enfrentar a Suiza en busca de las semifinales
El entrenador de la Selección Argentina define el equipo para los cuartos de final del Mundial 2026. ¿Cambia o mantiene el once?
La Selección Argentina enfrenta este sábado a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 y en el marco del último boleto para las semifinales, y luego de uno de los partidos más sufridos del ciclo, Lionel Scaloni debe decidir si mantiene el equipo o mete mano nuevamente.
El encuentro se juega desde las 22 horas de la Argentina en Kansas Stadium (Arrowhead Stadium) de Kansas City, con arbitraje de João Pinheiro y televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+.
El equipo de Scaloni viene de protagonizar un infartante partido de octavos de final, quizás uno de los más momorables de la historia de la Copa del Mundo. Sin embargo, el DT sabe que todavía no se ha alcanzado un gran nivel, por lo que no se descarta que vuelva a meter mano en el once.
Con la ratificación de Leandro Paredes en la mitad de la cancha, las dudas vuelven a posarse por el lateral derecho, ya que ni Nahuel Molina ni Gonzalo Montiel terminan de convencer con sus actuaciones.
Otro de los interrogantes es el acompañante de Lionel Messi en el ataque, ya que tampoco Julián Álvarez y Lautaro Martínez terminan de ganarse su lugar. El entrenador define entre el despliegue del ex River o el posible aporte goleador del ex Racing, quien además viene de un buen ingreso ante Egipto.
En tanto, suena otra vez el posible ingreso de Nico González, quien viene entrando bien desde el banco y puede aportarle al equipo una enorme cuota de intensidad. Si posible titularidad respondería a la salida de alguno mediocampista, luego de otro flojo partido de Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister.
Los 11 de Lionel Scaloni: el probable equipo para enfrentar a Suiza
Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Nico González; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.
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