A qué hora juega hoy la Selección Argentina vs. Suiza
La Selección Argentina juega este sábado ante Suiza, por un lugar en las semifinales del Mundial 2026. Los detalles.
Luego de protagonizar ante Egipto uno de los partidos de octavos de final más infartantes y memorables en la historia de los Mundiales, la Selección Argentina vuelve al ruedo este sábado 11 de julio para disputar los cuartos de final frente a Suiza. El duelo será el encargado de definir el último boleto a las semifinales del certamen.
Al programarse en el último turno de la doble jornada mundialista, el plantel nacional saltará al campo de juego con una certeza absoluta: ya conocerá a su potencial rival en semis, dado que un rato antes medirán fuerzas Inglaterra y Noruega en Miami.
Pese al desahogo y la inyección anímica que significó el último triunfo, puertas adentro del cuerpo técnico convive la certeza de que el rendimiento colectivo todavía no alcanzó su techo en esta Copa del Mundo. Por este motivo, Lionel Scaloni analiza seriamente volver a meter mano en la estructura titular para aportarle mayor frescura al juego.
En el búnker argentino, la única certeza pasa por la ratificación de Leandro Paredes como el eje del mediocampo. En contrapartida, las principales incógnitas se centran en dos puestos clave donde los aspirantes aún no logran adueñarse de la camiseta: el lateral derecho y el socio ideal en ataque para acompañar a Lionel Messi. Asimismo, el cuerpo técnico no descarta una sorpresa de último momento con el ingreso desde el arranque de Nicolás González.
¿A qué hora juega la Selección y dónde verlo?
Debido a la ubicación geográfica de la sede en los Estados Unidos, el encuentro obligará a los fanáticos argentinos a preparar una cena tardía o acomodarse para la trasnoche:
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Horario de inicio: 22:00 hs (hora de Argentina).
Estadio: Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium).
Árbitro: João Pinheiro (Portugal).
Pantallas confirmadas: La oferta para seguir el minuto a minuto en vivo será total, con transmisiones en directo a través de Telefe, TyC Sports y DSports, además de las plataformas de streaming Paramount+ y Disney+.
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