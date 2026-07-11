A qué hora juega hoy la Selección Argentina vs. Suiza

En el búnker argentino, la única certeza pasa por la ratificación de Leandro Paredes como el eje del mediocampo. En contrapartida, las principales incógnitas se centran en dos puestos clave donde los aspirantes aún no logran adueñarse de la camiseta: el lateral derecho y el socio ideal en ataque para acompañar a Lionel Messi. Asimismo, el cuerpo técnico no descarta una sorpresa de último momento con el ingreso desde el arranque de Nicolás González.