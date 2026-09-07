Chiqui Tapia se sumó al trend de los '80 con una foto hecha con inteligencia artificial
El presidente de la AFA compartió una particular imagen en sus redes sociales y sorprendió a sus seguidores con un look inspirado en aquella década.
Claudio “Chiqui” Tapia también se animó a viajar en el tiempo. El presidente de la AFA se sumó al furor que crece en redes sociales y compartió una imagen suya recreada con inteligencia artificial, en la que aparece con una estética completamente inspirada en los años 80.
“1980 CLAUDIO FABIÁN”, escribió el dirigente en su cuenta de Instagram junto a la fotografía. En la imagen, Tapia luce un look característico de la época y anteojos de sol, en una versión retro que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.
La publicación no tardó en despertar las reacciones de los usuarios, que aprovecharon la transformación para dejarle mensajes con humor. “Vos viviste los 80 de verdad, subí una foto posta”, “Puro estilo, no importa la época” y “Claudio Soprano”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron debajo del posteo.
Chiqui Tapia y el furor por las fotos retro
La imagen del titular de la AFA forma parte de una tendencia que se multiplicó en las últimas horas y que tiene a la inteligencia artificial como protagonista. El desafío consiste en tomar una fotografía actual y transformarla para que parezca una postal tomada décadas atrás.
En el caso de Tapia, la herramienta recreó distintos elementos asociados a los años 80, desde la vestimenta y los accesorios hasta el estilo general de la fotografía. El resultado fue compartido por el propio dirigente, que decidió mostrar públicamente cómo se vería en aquella época.
El trend ya comenzó a sumar miles de usuarios en redes sociales, pero la versión de Chiqui Tapia rápidamente se destacó por un detalle: mientras muchos buscan imaginar cómo se verían en los 80, él directamente acompañó la publicación con el año 1980 y su nombre completo.
Así, el presidente de la AFA se convirtió en uno de los personajes que se subieron a una de las últimas tendencias generadas a partir de la inteligencia artificial, aunque en su caso la imagen retro terminó provocando algo más que sorpresa: una catarata de comentarios y memes entre sus seguidores.
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