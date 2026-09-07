Chiqui Tapia se sumó al trend de los '80 con una foto hecha con inteligencia artificial.

El trend ya comenzó a sumar miles de usuarios en redes sociales, pero la versión de Chiqui Tapia rápidamente se destacó por un detalle: mientras muchos buscan imaginar cómo se verían en los 80, él directamente acompañó la publicación con el año 1980 y su nombre completo.

Así, el presidente de la AFA se convirtió en uno de los personajes que se subieron a una de las últimas tendencias generadas a partir de la inteligencia artificial, aunque en su caso la imagen retro terminó provocando algo más que sorpresa: una catarata de comentarios y memes entre sus seguidores.