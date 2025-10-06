Polémica sin fin: los 11 fallos arbitrales que favorecieron a Barracas Central en los últimos años

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1972742238099624412&partner=&hide_thread=false UVITA APROVECHÓ EL ERROR PARA EL EMPATE Mal rechazo en el área de Barracas y Nicolás Fernández sacó un zapatazo para el 1-1 de Belgrano



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/s0lps4CDOU — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 29, 2025

3. Penal no cobrado a Huracán (Liga Profesional 2022)

En el 2-1 de Barracas en el Ducó, Huracán reclamó un claro penal por mano de Bruno Sepúlveda en la barrera. Ni Darío Herrera ni el VAR lo sancionaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ManicomioQuema/status/1569861991505723394&partner=&hide_thread=false Sumado a que todas las divididas el Árbitro #PabloEchavarria las cobraba en favor del equipo visitante y que también cuando era avance de #Huracan cortaba la acción para volver a poner en marcha la pelota, realmente un desastre que @FedericoBeligoy y #AFA no pueden dejar pasar. pic.twitter.com/8QrBdn0Ika — Manicomio Quemero (@ManicomioQuema) September 14, 2022

4. Gol anulado a Huracán (Copa de la Liga 2024)

Otra vez el Globo fue perjudicado: anularon un gol de Walter Mazzantti por una supuesta posición adelantada que las repeticiones no confirmaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1769447310646219008&partner=&hide_thread=false OFFSIDE y no suma el gol de Huracán vs. Barracas. ¿Qué te parece?



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/J1eb8MMC03 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 17, 2024

5. Gol anulado a Gimnasia (Copa de la Liga 2023)

En el Ducó, cuando Gimnasia ganaba 1 a 0, se anuló un tanto de Matías Abaldo por una falta inexistente de Ramírez sobre Iván Tapia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1716900995119382844&partner=&hide_thread=false NO CUENTA: por una falta previa a Tapia, fue anulado el gol de Abaldo para el 2-0 de Gimnasia contra Barracas Central en la #CopaDeLaLiga. ¿Qué te pareció?



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYBaMQ pic.twitter.com/U5w4HnaBEl — SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2023

6. Gol anulado a Defensa y Justicia (Liga Profesional 2024)

El árbitro Pablo Dóvalo cobró una falta inexistente antes del 2 a 0 de Alanís, dejando sin efecto el tanto que hubiera liquidado el partido para el “Halcón”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1829951755448180889&partner=&hide_thread=false POLÉMICA EN FLORENCIO VARELA: Alanís convirtió el 2-0 de Defensa y Justicia contra Barracas Central, pero Dóvalo cobró falta previa de Herrera contra Miño. ¿Qué te parece?



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/etLDVLa9io — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2024

7. Penal no cobrado a Platense

En el 0 a 0 ante Platense, un remate de Mainero pegó en el brazo extendido de Goñi, pero Sebastián Zunino consideró que no amplió volumen y no sancionó la infracción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1824585641545568521&partner=&hide_thread=false Todo Platense pidió penal por esta mano de Goñi #LPFxTNTSports pic.twitter.com/e9FBNzUJl5 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 16, 2024

8. Gol anulado a Patronato y penal inventado (Liga Profesional 2022)

El episodio más recordado: Jorge Baliño anuló un golazo de Raúl Lozano para Patronato y cobró un penal inexistente a favor de Barracas. Tras el partido, jugadores del “Patrón” fueron demorados por protestar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1552093401893437441&partner=&hide_thread=false ¡INCREÍBLE! Del golazo de Lozano al PENAL para Barracas Central: la insólita situación que se dio en Floresta en la #LigaProfesional.



Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/3rZLZjb1TY — SportsCenter (@SC_ESPN) July 27, 2022

9. Gol en offside contra Banfield (Apertura 2025)

Kevin Jappert marcó el 1 a 0 en clara posición adelantada. Ni el asistente ni el VAR lo advirtieron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1885786144215884003&partner=&hide_thread=false LA JUGADA DE LA POLÉMICA: Todo Banfield pidió offside de Jappert pero el VAR confirmó el 1-0 de Barracas. ¿Qué te pareció?



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/YGinpV0B4a — SportsCenter (@SC_ESPN) February 1, 2025

10. Penal no cobrado a Central Córdoba (Apertura 2025)

El arquero Marcos Ledesma golpeó a Angulo dentro del área, pero Leandro Rey Hilfer y el VAR omitieron la falta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1889422288216531422&partner=&hide_thread=false Ledesma se llevó puesto a Angulo pero Rey Hilfer no vio penal para Central Córdoba ante Barracas #Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports https://t.co/rq6sQOrFik pic.twitter.com/HfYqlkLjoy — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 11, 2025

11. Gol anulado a Boca (Apertura 2025)

En la Bombonera, un tanto de Edinson Cavani fue anulado por una supuesta falta al arquero Ledesma, pese a que las repeticiones mostraron un contacto lícito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1908998442384310712&partner=&hide_thread=false CAVANI CONVERTÍA UN GOLAZO DE TIJERA pero Echenique lo ANULÓ por falta previa #Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/KPxxiJ2AKh — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 6, 2025

Los reiterados fallos a favor de Barracas Central reavivan el debate sobre la transparencia arbitral en el fútbol argentino. Jugadas determinantes, revisiones polémicas y decisiones inconsistentes conforman un historial que, para muchos, pone en duda la credibilidad del VAR y la independencia del arbitraje nacional.