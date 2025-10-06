Polémica sin fin: los 11 fallos arbitrales que favorecieron a Barracas Central en los últimos años
El Guapo volvió a quedar en el ojo de la tormenta por fallos arbitrales a su favor. Un repaso de las jugadas más polémicas que lo beneficiaron.
Barracas Central suma cada vez más polémicas en torno al arbitraje. En los últimos años, distintos fallos cuestionados —desde penales no cobrados hasta goles anulados— generaron sospechas y malestar entre los rivales. El último episodio fue ante Estudiantes, donde se anuló un gol legítimo de Guido Carrillo. Un repaso de los casos más resonantes.
El club del sur porteño, presidido por Matías Tapia, hijo del titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, volvió a quedar envuelto en la polémica. En distintos torneos de los últimos años, al menos 11 fallos arbitrales terminaron favoreciéndolo, alimentando las críticas sobre el trato que recibe por parte de los jueces y el VAR.
1. Gol anulado a Estudiantes (Copa de la Liga 2025)
En el reciente empate 1 a 1, al Pincha le anularon el 2 a 1 por un supuesto offside de Guido Carrillo, quien parecía habilitado al asistir a Thiago Palacios. El trazado de líneas del VAR dejó más dudas que certezas.
2. Gol anulado a Belgrano
En el empate 1 a 1 por el Torneo Clausura, el árbitro Nazareno Arasa anuló un gol de Uvita Fernández para el “Pirata” por una falta previa muy discutida, tras la intervención del VAR.
3. Penal no cobrado a Huracán (Liga Profesional 2022)
En el 2-1 de Barracas en el Ducó, Huracán reclamó un claro penal por mano de Bruno Sepúlveda en la barrera. Ni Darío Herrera ni el VAR lo sancionaron.
4. Gol anulado a Huracán (Copa de la Liga 2024)
Otra vez el Globo fue perjudicado: anularon un gol de Walter Mazzantti por una supuesta posición adelantada que las repeticiones no confirmaron.
5. Gol anulado a Gimnasia (Copa de la Liga 2023)
En el Ducó, cuando Gimnasia ganaba 1 a 0, se anuló un tanto de Matías Abaldo por una falta inexistente de Ramírez sobre Iván Tapia.
6. Gol anulado a Defensa y Justicia (Liga Profesional 2024)
El árbitro Pablo Dóvalo cobró una falta inexistente antes del 2 a 0 de Alanís, dejando sin efecto el tanto que hubiera liquidado el partido para el “Halcón”.
7. Penal no cobrado a Platense
En el 0 a 0 ante Platense, un remate de Mainero pegó en el brazo extendido de Goñi, pero Sebastián Zunino consideró que no amplió volumen y no sancionó la infracción.
8. Gol anulado a Patronato y penal inventado (Liga Profesional 2022)
El episodio más recordado: Jorge Baliño anuló un golazo de Raúl Lozano para Patronato y cobró un penal inexistente a favor de Barracas. Tras el partido, jugadores del “Patrón” fueron demorados por protestar.
9. Gol en offside contra Banfield (Apertura 2025)
Kevin Jappert marcó el 1 a 0 en clara posición adelantada. Ni el asistente ni el VAR lo advirtieron.
10. Penal no cobrado a Central Córdoba (Apertura 2025)
El arquero Marcos Ledesma golpeó a Angulo dentro del área, pero Leandro Rey Hilfer y el VAR omitieron la falta.
11. Gol anulado a Boca (Apertura 2025)
En la Bombonera, un tanto de Edinson Cavani fue anulado por una supuesta falta al arquero Ledesma, pese a que las repeticiones mostraron un contacto lícito.
Los reiterados fallos a favor de Barracas Central reavivan el debate sobre la transparencia arbitral en el fútbol argentino. Jugadas determinantes, revisiones polémicas y decisiones inconsistentes conforman un historial que, para muchos, pone en duda la credibilidad del VAR y la independencia del arbitraje nacional.
