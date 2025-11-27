Los refuerzos que Marcelo Gallardo quiere para River y los nombres que ya negocia la dirigencia

gondou

Gallardo otorgó dos días libres al plantel tras la caída ante Racing y el regreso a los entrenamientos está previsto para este jueves y viernes. Luego, los futbolistas serán licenciados hasta el 20 de diciembre, fecha en la que retomarán los trabajos con apenas tres semanas de descanso.

“El 20 de diciembre, cuando nos volvamos a presentar a entrenar acá estaré”, confirmó el Muñeco, ratificando su continuidad para 2026. En estas últimas dos prácticas del año no estarán presentes los jugadores que no serán tenidos en cuenta, junto con quienes no renovarán su contrato.

Con el calendario 2026 programado para iniciar a fines de enero, River ya comenzó a mover sus piezas y apunta a una reconstrucción profunda para volver a la competencia con un plantel renovado y con refuerzos que puedan cambiar la cara del equipo.