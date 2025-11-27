Los refuerzos que Marcelo Gallardo quiere para River y los nombres que ya negocia la dirigencia
El Muñeco define los refuerzos del Millonario pero con un tope de inversión de 20 millones de dólares: todos los detalles.
Tras una eliminación prematura en la Copa Libertadores, en la Copa Argentina y en el Torneo Clausura, River cerró el año sin títulos y con la necesidad de reconfigurar su plantel. Marcelo Gallardo ya definió su hoja de ruta para la temporada 2026, con cambios profundos y un mercado de pases que promete fuerte movimiento.
El DT confirmó seis bajas: Enzo Pérez, Pity Martínez, Milton Casco, Nacho Fernández, Miguel Borja y Paulo Díaz. Además, el resto del plantel será considerado transferible, por lo que el recambio será sustancial. Por el lado de las altas, el entrenador pidió cuatro refuerzos puntuales: un lateral izquierdo suplente, un marcador central, un enganche y un delantero. La intención dirigencial es no superar una inversión total de 20 millones de dólares, incluyendo las opciones de compra de los préstamos.
Los nombres apuntados para River 2026
Para el lateral izquierdo, el elegido es Román Vega, actualmente en el Zénit. El ex Argentinos Juniors no tiene continuidad en Rusia y ve con buenos ojos una salida. River ya lo buscó previamente y ahora vuelve a posicionarse como un destino viable. En el puesto de marcador central las negociaciones están activas, aunque el nombre se mantiene en reserva mientras avanzan las conversaciones.
En el mediocampo ofensivo, el gran objetivo es Claudio Echeverri. Manchester City analiza repescarlo del Bayer Leverkusen para volver a cederlo y River asoma como opción concreta. Las partes evalúan un préstamo que podría acordarse en las próximas semanas.
Para la delantera, el club mantiene charlas con Luciano Gondou, a quien Gallardo imagina como reemplazante natural de Miguel Borja. Tanto Gondou como Vega podrían llegar también desde el Zénit mediante cesión con opción de compra. Aunque el DT definió cuatro puestos prioritarios, no se descarta un quinto refuerzo “tapado” si aparece una oportunidad conveniente en el mercado.
Gallardo otorgó dos días libres al plantel tras la caída ante Racing y el regreso a los entrenamientos está previsto para este jueves y viernes. Luego, los futbolistas serán licenciados hasta el 20 de diciembre, fecha en la que retomarán los trabajos con apenas tres semanas de descanso.
“El 20 de diciembre, cuando nos volvamos a presentar a entrenar acá estaré”, confirmó el Muñeco, ratificando su continuidad para 2026. En estas últimas dos prácticas del año no estarán presentes los jugadores que no serán tenidos en cuenta, junto con quienes no renovarán su contrato.
Con el calendario 2026 programado para iniciar a fines de enero, River ya comenzó a mover sus piezas y apunta a una reconstrucción profunda para volver a la competencia con un plantel renovado y con refuerzos que puedan cambiar la cara del equipo.
