Chiqui Tapia rompió el silencio en Mar del Plata: "La Selección va a seguir dándole alegrías a la gente"

chiqui tapia.jpg

Chiqui Tapia: "La Selección va a seguir ganando"

"Estoy convencido de que el grupo actual de la selección seguirá ganando títulos. Estos chicos han demostrado que no tienen techo. El cuerpo técnico y los jugadores han logrado hitos históricos: campeones de América, bicampeones continentales, campeones del mundo y de la Finalissima. Este grupo ha marcado un antes y un después en la historia del fútbol argentino", sentenció Tapia.

"El proyecto de selecciones te demuestra en que si confiás y crees los éxitos llegan. Era una necesidad el tiempo para desarrollar un proyecto serio, hay Selección para 8 o 10 años más, es un orgullo poder haber sido un eslabón más para que los argentinos se sientan orgullosos de la Selección, para que sea un plan verla en familia", agregó.

"La selección va a seguir dándole alegrías a la gente", completó Tapia en la entrevista realizada en el Balneario 12 de Punta Mogotes.

chiqui corte 3

Chiqui Tapia: "Estamos recuperando la esencia del fútbol argentino"

“El Mundial 2030 será una gran oportunidad. Aunque no se juegue todo en la Argentina, hemos asegurado partidos clave. Es un honor que nuestro país, junto con Uruguay y Paraguay, sea sede de un evento tan importante sin necesidad de competir con la infraestructura de otros países”, sentenció el titular de la AFA.

Digiovanni le marcó a Tapia las inversiones que se están realizando en las diferentes canchas del fútbol argentino y el presidente de la AFA reconoció que eso era una deuda pendiente.

chiqui corte 2

“Estamos recuperando la esencia del fútbol argentino, que las familias puedan volver a la cancha, demuestra que hay un cambio no solo institucional si no que cultural, que es poder sacar los alambrados. Antes era muy común ver a las familias con la Selección y no con los campeonatos y eso está cambiando”, destacó Tapia.

“Después de la pandemia, los estadios se llenaron de nuevo, y hoy vemos a los abonados y socios creciendo en cada club. Además, los torneos son atractivos y generan que el hincha quiera ir”, añadió.

Para Tapia la Copa Argentina es un gran acierto: “ha crecido muchísimo. Ahora, al otorgar una plaza para la Copa Libertadores, genera un atractivo deportivo y económico enorme para los clubes. Además, permite que el hincha del interior se acerque a los mejores jugadores del fútbol argentino”.

chiqui corte 1

Además, Tapia destacó el crecimiento del predio en Ezeiza, marcando la importancia del resto de las disciplinas que dependen de la AFA.

“Tuvimos que ampliar nuestras instalaciones para dar lugar a todas las selecciones. Además, organizamos pretemporadas para los árbitros, incluso con invitados internacionales. Esto demuestra que seguimos creciendo en todos los aspectos”, explicó.

Chiqui Tapia de Barracas a la presidencia de la AFA

chiqui-tapia-mar-del-plata1.jpg

“Ya pasaron 20 años desde aquel primer día que viniste acá como presidente de Barracas Central”, le dijo Digiovanni, dueño del Balneario 12 a Chiqui Tapia.

“Sí, ya pasaron 20 años. Quizás al principio era el comienzo de uno en la dirigencia, pero este lugar tiene una esencia, la esencia del fútbol. Han pasado muchísimos jugadores, técnicos y árbitros, y van a seguir pasando”, puntualizó Tapia.

“Desde aquella primera vez con Barracas Central, terminando una pretemporada, hasta hoy, hemos crecido mucho. Incluso tuvimos la posibilidad y el placer de traer la Copa del Mundo acá, a nuestra casa, para compartirla con la gente del balneario”, completó.