Tras el quiebre de River con la AFA, Di Carlo se mostró junto a Chiqui Tapia y Riquelme
El presidente del Millonario compartió escenario con sus pares de AFA y Boca, en un gesto que llamó la atención tras el conflicto institucional.
A horas de un nuevo Superclásico, una imagen captada en la conferencia de prensa organizada por la Liga Profesional de Fútbol (LPF) se robó parte de la escena. Stefano Di Carlo, Claudio "Chiqui" Tapia y Juan Román Riquelme compartieron espacio y posaron juntos, en lo que fue mucho más que una simple foto protocolar: representó el primer gesto público tras el quiebre institucional entre River y la AFA.
El contexto no es menor. A comienzos de marzo, la dirigencia del club de Núñez había comunicado su decisión de no participar en las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), argumentando falta de garantías en los procesos de toma de decisiones. Ese posicionamiento marcó un punto de tensión que ahora encuentra, al menos en lo simbólico, una pausa.
La escena se dio en el marco de la tradicional conferencia previa al clásico, donde los protagonistas principales fueron los futbolistas. Sin embargo, tras las intervenciones de Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, el foco se trasladó a los dirigentes, que también tomaron la palabra y dejaron mensajes institucionales.
Di Carlo fue el primero en expresarse y eligió un tono conciliador, destacando la magnitud del evento: "Quiero agradecer a los presentes y a los presidentes. Es un partido histórico, trascendental como todos los Superclásico. Desde nuestro lugar, generar las condiciones y el mejor marco posible para que se desarrolle de la mejor manera, como todos queremos".
Por su parte, Riquelme apeló a la esencia del espectáculo y al disfrute del público: "Felicidad, porque el Superclásico es único, sea en nuestra casa o la de ellos. Solamente que la gente disfrute mucho. Se va a ver buenos jugadores de los dos lados. Ojalá tengamos la suerte de disfrutar mucho. Se ve en todo el mundo, eso hace que sea el clásico más importante del mundo y esperemos que sea una fiesta. Es fútbol, que gane el que juegue mejor y que todos podamos ayudar".
El primer encuentro de Di Carlo con Tapia tras la ruptura con AFA
Más allá de las declaraciones formales, la imagen conjunta entre Di Carlo y Tapia fue el dato político más relevante. No solo porque evidencia un acercamiento en la antesala de un evento de alto impacto, sino porque marca un contraste con la postura reciente del club millonario.
El Superclásico, como suele ocurrir, excede lo estrictamente futbolístico. En este caso, también funciona como escenario de gestos institucionales, donde las tensiones pueden atenuarse, al menos por un momento, en nombre de un espectáculo que trasciende fronteras. Así, mientras River y Boca se preparan para enfrentarse dentro de la cancha, fuera de ella también se juegan otros partidos, donde las señales, las fotos y los discursos tienen un peso propio en el entramado del fútbol argentino.
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