Tras el quiebre de River con la AFA, Di Carlo se mostró junto a Chiqui Tapia y Riquelme

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El primer encuentro de Di Carlo con Tapia tras la ruptura con AFA

Más allá de las declaraciones formales, la imagen conjunta entre Di Carlo y Tapia fue el dato político más relevante. No solo porque evidencia un acercamiento en la antesala de un evento de alto impacto, sino porque marca un contraste con la postura reciente del club millonario.

El Superclásico, como suele ocurrir, excede lo estrictamente futbolístico. En este caso, también funciona como escenario de gestos institucionales, donde las tensiones pueden atenuarse, al menos por un momento, en nombre de un espectáculo que trasciende fronteras. Así, mientras River y Boca se preparan para enfrentarse dentro de la cancha, fuera de ella también se juegan otros partidos, donde las señales, las fotos y los discursos tienen un peso propio en el entramado del fútbol argentino.