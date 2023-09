Chiquito Romero contó el pedido que le hace el hincha de Boca en la calle: "La séptima"

chiquito romero boca penales racing.jpg

Al ser preguntado por el apoyo de los fanáticos, el arquero marca la diferencia en el trato que siente desde que llego al club: “Como fui arquero de la Selección Argentina por muchos años, la gente en la calle no miraba mi escudo. Me he sacado fotos con hinchas de todos los clubes, me hacían sentir como que era de todos por igual”.

“Hoy estando en Boca, todo el mundo te para y te dice “vamos boca”, es algo distinto, están enfermos”, agregó Chiquito.