Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Platense vs. Corinthians

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El Timao por su parte, llega envuelto en un contexto complicado. El equipo paulista atraviesa un mal momento en el Brasileirao, donde se ubica en la parte baja de la tabla, lo que derivó en la salida de su entrenador Dorival Júnior. En su lugar asumió Fernando Diniz, quien intentará revertir la situación. Además, el conjunto brasileño no podrá contar con su máxima figura, Memphis Depay, quien sufrió un desgarro y estará fuera de las canchas durante varias semanas.