Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Platense vs. Corinthians
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Platense vs. Corinthians por la Copa Libertadores 2026.
En el marco de la primera fecha del Grupo E, Platense está a punto de escribir una de las páginas más importantes de su historia. Este jueves hará su debut absoluto en la Copa Libertadores 2026 cuando reciba a Corinthians desde las 21 en el estadio Ciudad de Vicente López.
El Marrón integra un grupo exigente junto a Corinthians, Peñarol e Independiente Santa Fe, lo que lo obliga a sumar desde el inicio si pretende tener chances de avanzar a la siguiente fase. En el plano local, el conjunto dirigido por Walter Zunino viene de empatar sin goles frente a Lanús y se ubica décimo en la Zona A con 15 puntos, a dos unidades de los puestos de clasificación a los playoffs.
El Timao por su parte, llega envuelto en un contexto complicado. El equipo paulista atraviesa un mal momento en el Brasileirao, donde se ubica en la parte baja de la tabla, lo que derivó en la salida de su entrenador Dorival Júnior. En su lugar asumió Fernando Diniz, quien intentará revertir la situación. Además, el conjunto brasileño no podrá contar con su máxima figura, Memphis Depay, quien sufrió un desgarro y estará fuera de las canchas durante varias semanas.
La crisis se profundizó en los últimos días con un episodio de tensión protagonizado por la barra del club, que increpó a los jugadores a la salida de un entrenamiento. En este contexto, el local buscará aprovechar el momento de su rival para dar el golpe en su debut.
Formaciones de Platense vs. Corinthians por la Copa Libertadores 2026
- Platense: Matias Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez o Eugenio Raggio, Victor Cuesta, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Iván Gómez; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.
- Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Breno Bidon, Raniele, André, Rodrigo Garro; Pedro Raul y Jesse Lingard o Kayke. DT: Fernando Diniz.
Cómo ver en vivo Platense vs. Corinthians
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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